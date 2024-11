Confederación brasileña niega contactos para fichar a Guardiola como DT

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo, lo respetamos. Pero la CBF no ha hecho ningún contacto", dijo el presidente de la entidad rectora del balompié brasileño, Ednaldo Rodrigues, a periodistas.

"Reitero la confianza que tenemos en el trabajo de Dorival Júnior", el actual seleccionador de los pentacampeones en el camino hacia el Mundial de 2026, agregó.

Rodrigues brindó las declaraciones luego de que The Athletic, el portal deportivo de The New York Times, afirmara este viernes que la CBF estaría preparando una "gran jugada" para intentar contratar al laureado director técnico, con el que habría sostenido varias llamadas durante el último año.

Pep Guardiola (3).jpg El español Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, reacciona durante un juego de la Liga de Campeones, el 5 de noviembre de 2024. AFP

Guardiola, de 53 años, nunca ha escondido su deseo de entrenar a una selección.

Al ser preguntado en octubre sobre la posibilidad de dirigir a un equipo nacional, dijo que su "única preocupación" es preparar al City -que ha perdido sus tres últimos partidos- para su siguiente juego.

El nombre del DT español ya ha sido vinculado en el pasado con el banquillo de la 'Canarinha', que completa más de dos décadas sin ganar la Copa del Mundo. La última vez fue en Corea del Sur y Japón en 2002.

Si bien es la selección más veces campeona del mundo, Brasil ha estado de capa caída en los últimos años.

¿Luz al final del túnel?

En octubre, en la doble jornada del clasificatorio sudamericano, retomó vuelo tras una nueva crisis de resultados y ascendió al cuarto lugar de la tabla, a seis puntos del líder, Argentina, y en zona de clasificación directa para el Mundial.

En medio del fallido intento de fichar al italiano Carlo Ancelotti, del Real Madrid, la CBF nombró como seleccionadores a Fernando Diniz y luego a Dorival Júnior.

En el cargo desde enero, el extécnico del Flamengo y el Sao Paulo tiene la misión de conducir al equipo de Vinicius Jr, Rodrygo y Endrick a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

