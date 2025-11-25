martes 25  de  noviembre 2025
Cristiano Ronaldo sí podrá jugar el Mundial 2026: FIFA decide no ampliar su sanción

Cristiano Ronaldo podrá disputar los primeros partidos del Mundial 2026. FIFA decidió no ampliar su sanción tras su expulsión ante Irlanda y le impuso una suspensión adicional en periodo de prueba

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

Por Pedro Felipe Hernández

Buenas noticias para Portugal y para los fanáticos de Cristiano Ronaldo: el capitán luso estará disponible para los primeros partidos del Mundial 2026, luego de que la FIFA optara por no extender su suspensión tras la tarjeta roja que recibió en la derrota 2-0 ante la República de Irlanda el pasado 13 de noviembre.

El organismo disciplinario decidió imponer una sanción de tres partidos, pero con dos encuentros en periodo de prueba por un año, lo que evita que Ronaldo se pierda el inicio del torneo.

Qué decidió la FIFA sobre la sanción de Cristiano Ronaldo

Una suspensión que queda “congelada”

La FIFA confirmó que:

Ronaldo recibió una suspensión de tres partidos por conducta violenta.

Uno ya se cumplió, en la goleada 9-1 sobre Armenia.

Los dos restantes quedan en probation por un año.

Esto significa que Ronaldo solo cumplirá los dos partidos adicionales si comete otra infracción de gravedad similar.

"Si Cristiano Ronaldo incurre en otra infracción de naturaleza similar durante el periodo de prueba, la suspensión será automáticamente reactivada y deberá cumplir los dos partidos pendientes", explicó la FIFA en su comunicado.

El portugués Cristiano Ronaldo después de la victoria contra Eslovenia en un partido de octavos de final de la Euro 2024, en Frankfurt, Alemania, el lunes 1 de julio de 2024.

Por qué la sanción no afectaba amistosos, pero sí el Mundial

La posible extensión del castigo solo aplicaba para partidos oficiales, de modo que Ronaldo siempre hubiera podido disputar amistosos de Portugal previos al Mundial, pero corría el riesgo de perderse encuentros de la fase de grupos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión final evita ese escenario y deja al delantero totalmente disponible para el debut mundialista.

El contexto de la expulsión ante Irlanda

Ronaldo fue expulsado por balancear un codo hacia el defensor Dara O’Shea durante un forcejeo.

La acción fue considerada violenta, lo que generó la revisión automática por parte de la FIFA.

La tarjeta roja incluyó automáticamente el partido de sanción que ya cumplió.

Un fallo que llega tras su cena con Trump y MBS

La resolución se conoce justo una semana después de la cena formal en la Casa Blanca, en la que Cristiano compartió mesa con:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El evento generó atención mediática al difundirse selfies y fotos en redes sociales.

El peso de Cristiano en la selección portuguesa

A sus 40 años, Ronaldo sigue siendo clave en Portugal:

5 goles en 5 partidos en la clasificación al Mundial 2026

3 goles en la Nations League, que Portugal ganó en junio

Máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino con 143 goles

Récord de 226 partidos con la selección

Campeón de la Euro 2016

Sin embargo, en sus cinco participaciones mundialistas nunca ha pasado más allá de semifinales.

Portugal respira aliviado para el Mundial 2026

El hecho de contar con Ronaldo desde el inicio del torneo es un impulso importante para una selección que combina veteranos con una nueva generación de talentos.

Con el astro del Al Nassr disponible, Portugal podrá afrontar el Mundial completo con su máximo referente.

