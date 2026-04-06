lunes 6  de  abril 2026
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Conozca el brillante calendario de la Champions League para los cuartos de final

El Real Madrid se verá las caras con el Bayern Múnich, mientras que el PSG chocará con el Liverpool en dos de los cruces más llamativos de la Champions League

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra luego de anotar el primer y único gol de su equipo en un partido ante el Benfica, el 17 de febrero de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Ocho partidos en ocho días definirán a partir de este martes los semifinalistas de la Liga de Campeones, en una ronda de cuartos estelar con el campeón PSG de nuevo ante el Liverpool, un clásico europeo Real Madrid-Bayern, el duelo español Barça-Atlético y la cenicienta Sporting ante Arsenal.

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Entonces chocaron en octavos, también con la ida en París, donde el Liverpool sobrevivió a un increíble asedio gracias a su arquero brasileño Alisson Becker, ausente en esta ocasión por lesión, y al tanto postrero de Harvey Elliott (87').

En Anfield el PSG igualó con un gol de Ousmane Dembélé, embalado ya hacia el Balón de Oro, y se clasificó en los penales tras una noche trepidante.

Ni Liverpool, alejado de una Premier League en la que defendía título y que viene de encajar un 4-0 ante el Manchester City el sábado en cuartos de Copa, ni un PSG irregular, aunque en mejoría, son los mismos, pero cuando suene el himno de la Champions nadie se acordará de sus miserias.

Real Madrid-Bayern: la Vieja Europa

Hasta 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- comparecerán el martes en el Santiago Bernabéu en un duelo entre dos grandes clásicos del Viejo Continente.

Fiel a su costumbre, el Bayern tiene casi resuelta la Bundesliga y puede concentrarse en la reconquista de la "Orejona".

Recuperará a su goleador implacable Harry Kane, con molestias en un tobillo que le impidieron jugar el sábado en el triunfo 3-2 in extremis ante el Friburgo.

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El Real Madrid, que en 2024 ganó su sexto título en diez años, vuelve a contar con Kylian Mbappé, resuelto el embrollo de su lesión de rodilla, y Jude Bellingham, que se unen a un Vinicius en alza capaz de sostener la nave en ausencia de las otras estrellas.

Pero su regreso de la ventana internacional se saldó el sábado con una derrota 2-1 ante el Mallorca que les deja a siete puntos del líder Barcelona en la Liga.

Barça-Atlético: trilogía en 11 días

Tres partidos en once días están disputando el Barcelona y el Atlético. La serie comenzó el sábado, con los azulgranas ganando 2-1 en el Metropolitano gracias a un gol postrero de Robert Lewandowski, providencial para meter el hombro tras un rechace.

El segundo capítulo de la serie se disputará el miércoles en el Camp Nou, a donde regresa por última vez Antoine Griezmann, jugardor del Barça entre 2019 y 2021, tras anunciar que al final de la presente temporada se unirá al Orlando City, de la Major League Soccer estadounidense.

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Sin el lesionado Raphinha, el Barcelona cuenta con la mejor versión de Lamine Yamal, por fin a la velocidad de crucero esperada para el fenómeno de 18 años tras un inicio de curso entre lesiones y ruido extradeportivo.

Sporting-Arsenal: cenicienta ante candidato

El Sporting recibe al Arsenal el miércoles convertido en el invitado sorpresa en los cuartos del torneo tras haber batido a la otra sensación, el Bodo/Glimt, que desperdició un 3-0 en la ida de octavos al perder 5-0 después de una prórroga en la vuelta en Lisboa.

En el estadio José Alvalade, el Arsenal pondrá el listón más alto: los Gunners son líderes de la Premier League y finalizaron la liga de la Champions en el primer puesto.

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Pero el equipo de Mikel Arteta, sin títulos desde hace seis años, ofrece síntomas febriles cuando se acerca el momento de la verdad.

El 22 de marzo perdió 2-0 ante el City, su rival también por la Premier, en la final de la Copa de la Liga.

En el regreso a la competición tras la ventana internacional cayó el sábado por 2-1 ante el Southampton, de la segunda división, en los cuartos de la Copa de Inglaterra.

FUENTE: AFP

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