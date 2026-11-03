martes 3  de  noviembre 2026
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Consejo de la FIFA obtiene acceso al proyecto fallido de sociedad comercial

Ahora, el Consejo de la FIFA deberá "manifestar su interés en las dos próximas semanas" para consultar los documentos, "en persona y en condiciones específicas"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), habla durante un congreso del máximo ente del fútbol mundial, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- La FIFA autorizó a los miembros de su Consejo a consultar los "documentos clave" relativos al fallido proyecto de sociedad comercial abierta a inversores privados (FFE), que provocó una grave crisis en la institución, señaló este martes una fuente cercana al caso.

"La FIFA ha informado a los miembros de su Consejo, incluidos todos los vicepresidentes, de que tendrán acceso a los documentos clave relativos al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE)", indicó esta fuente a la AFP.

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Los miembros del Consejo, que fueron informados el lunes mediante una carta enviada por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, deberán "manifestar su interés en las dos próximas semanas" para consultar los documentos, "en persona y en condiciones específicas", en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), según la misma fuente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

La iniciativa de la Federación Internacional llega cuando la Confederación Europea (UEFA), en primera línea en su oposición al proyecto FFE, ha recurrido a la justicia de Florida para obligar a las filiales estadounidenses del organismo a entregarle una serie de documentos relacionados con este caso.

La UEFA hizo este requerimiento con vistas a una eventual denuncia ante la justicia suiza por "gestión desleal".

Desde el final del Mundial y la publicación del proyecto FFE, la UEFA mantiene un pulso con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, candidato a su propia sucesión en marzo de 2027.

La UEFA ha enviado a la FIFA una serie de preguntas sobre gobernanza y le ha dado dos semanas para responder, un plazo considerado "irrealizable" por la Federación Internacional.

Tras haber estado bajo fuerte presión durante un tiempo, Infantino vuelve a tener vía libre para su reelección.

Con la fecha límite para la presentación de candidaturas muy cerca (18 de noviembre), la UEFA todavía no ha encontrado una persona que se pueda oponer al dirigente ítalo-suizo, en el cargo desde 2016 y que aspira a un cuarto mandato.

Respaldo inesperado

Infantino incluso recibió un apoyo de peso el pasado 23 de octubre, ya que la Confederación Asiática (AFC) acabó alineándose con él.

Se trata de un giro importante, ya que la AFC formaba parte, junto con la UEFA y la Confederación de Norteamérica y el Caribe (Concacaf), de los más férreos opositores a Infantino tras la revelación del proyecto FFE.

Exinternacional suizo, Ramón Vega sí ha anunciado su intención de presentarse, pero nada indica por el momento que haya obtenido los cinco avales necesarios para hacerlo.

FUENTE: AFP

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