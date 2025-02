Cristiano Ronaldo asegura que no hay jugador más completo que él

"Yo creo que sí, sinceramente. No he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad", destacó CR7 cuando le preguntaron si era el mejor de la historia del futbol.

"El mayor goleador de la historia soy yo. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho... No vi nadie mejor que yo", agregó.

Cristiano Ronaldo y su salida del Madrid

El astro portugués Cristiano Ronaldo también reveló detalles sobre su salida del Real Madrid en el verano de 2018, asegurando que el presidente del club, Florentino Pérez, aceptó su marcha, aunque no con la mejor actitud en las negociaciones. A pesar de ello, el actual jugador del Al-Nassr no cierra la puerta a un regreso en el futuro para "hacer algo chulo" con el club blanco.

"Mi ciclo en el Madrid estaba cerrado, quería una nueva motivación. Florentino aceptó mi salida, aunque no se portó bien negociando. Luego quiso dar marcha atrás, pero yo ya había dado mi palabra a la Juventus", explicó el delantero en la entrevista en LaSexta.

Aun así, se declara un enamorado del Real Madrid, donde lo ganó todo y le guarda mucho aprecio a Pérez. "A mi familia le encanta Madrid y realmente vivimos muy bien allÍ".

Cristiano (2).jpg Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, controla el balón en el partido amistoso contra el París Saint-Germain, el martes 25 de julio de 2023, en Osaka, Japón. Kyodo News vía AP

Cr7 casi culé

Pero, por poco, Cristiano Ronaldo pudo haber sido culé y la historia pintar totalmente distinta. En la entrevista dio a conocer que cuando estaba en la juveniles del Sporting de Lisboa, fue casi fichado por el Barcelona.

"Pude jugar en el Barça. Estuve con una persona del club y quiso contratarme, pero no pasó. Me querían fichar y me llevaban al año siguiente. El Manchester (United) me llevó en el momento", reveló.

De haber sucedido, la rivalidad CR7-Messi no existiría y realmente, el portugués la disfruta mucho.

"Era una gran rivalidad, Madrid-Barcelona, Cristiano - Messi, Piqué-Ramos... se hablaba de todo. Era más Cristiano y Messi, obviamente. Era bonito. Era una rivalidad sana. Mutuamente, él quería jugar todo y marcar, y yo también. Como Ayrton Senna y (Alain) Prost, motivándose mutuamente", explicó Cristiano.

Aprovechó para lanzar una flecha más a la situación actual entre ambos futbolistas y las ligas donde juegan.

"Cuando tomé la decisión de ir a Arabia Saudita, no pensé que iba a crecer tan rápido ni que tendría ese cambio. Sabía que iba a ser muy top, pero fue en el primer año. Todo fue muy rápido. La gente no sabe, habla demasiado y opina sin saber. Me da mucha pena porque es una realidad completamente diferente, cuando hablan de Arabia Saudita o de Estados Unidos". El entrevistador le replicó, preguntándole directamente si la MLS era peor liga, y Ronaldo no reculó: "Obvio".