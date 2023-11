El futbolista Cristiano Ronaldo inauguró en la ciudad de Riad junto al presidente de la autoridad general de entretenimiento en Arabia Saudita, Turki Abdulmuhsen, un museo que exhibe sus logros personales. El portugués publicó el video en su cuenta de Instagram.

En sus redes sociales Cristiano Ronaldo compartió un video en donde se pasea por las instalaciones del espacio, con su hermano, Hugo Aveiro, con la descripción: “Esta es mi historia, mi museo de CR7 está abierto ahora en Riad”.

Cristiano Ronaldo on Instagram: "This is My Story. From Madeira to Saudi Arabia my CR7 Signature Museum now open in Riyadh. #CR7SignatureMuseum #RiyadhSeason #BigTime"