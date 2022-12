Fuentes distintas, que contabilizan diferentes series de partidos, estiman que el total de goles de Pelé oscila entre 650 (encuentros de liga) y 1.281 (todos sus cotejos profesionales sin límite de edad, incluidos algunos de categorías inferiores).

El artillero brasileño anotó de todas las formas posibles, con gambetas, remates largos, tiros libres y cabezazos. La mayoría de sus goles fueron con su club brasileño Santos, y 95 con la selección brasileña.

Muchos de los mejores goles de Pelé no fueron grabados en video, pero persisten en la memoria popular en Brasil y hasta han sido recreados digitalmente.

Aquí algunos de sus tantos más memorables:

___

Cuándo: 7 de septiembre de 1956

Dónde: Santo André, Brasil

Oponente: Corinthians de Santo André

Cómo: Pelé era un adolescente y apenas había empezado a jugar con Santos. Remeció las redes poco después de entrar a la cancha en el segundo tiempo, ayudando a Santos a ganar el amistoso por 7-1. El arquero de Corinthians en ese momento, Zaluar, después repartía tarjetas de presentación en las que se identificaba como “el primer arquero que permitió un gol a Pelé”.

___

Cuándo: 2 de agosto de 1959

Dónde: Sao Paulo

Oponente: Juventus de Sao Paulo

Cómo: El que es considerado como su mejor gol no fue grabado en video, pero fue reproducido digitalmente para una película sobre Pelé, basándose en el relato de jugadores, aficionados y periodistas que estuvieron en el partido en Rua Javari, sede del club Juventus de Sao Paulo.

Pelé recibió la pelota justo dentro del área y de inmediato le hizo un sombrero al primer defensor que lo encaró. Luego hizo otro sombrero a otro defensor cerca del punto de penal, y sin dejar que la pelota tocara el suelo, la elevó por encima de un tercer defensor y el arquero.

Con el arco vacío, cabeceó el balón. Juventus después homenajeó a Pelé por su gol con una estatua y una placa conmemorativa en el estadio.

Cuándo: 19 de junio de 1958

Dónde: Gotemburgo, Suecia

Oponente: Gales

Cómo: El primer gol de Pelé en los mundiales fue una belleza. Llegó a los 66 minutos de un difícil partido contra Gales en los cuartos de final del torneo. Con la espalda al arco, el jugador de 17 años controló la pelota con el pecho y, con un movimiento rápido, hizo que superara a un defensor en dirección al arco. Luego remató rasante y a una esquina con la derecha.

Cuándo: 29 de junio de 1958

Dónde: Solna, Suecia

Oponente: Suecia

Cómo: Pelé marcó seis goles en su primer Mundial, incluyendo dos en la victoria 5-2 en la final ante el anfitrión. Su primer tanto le dio ventaja de 3-1 a Brasil a los 55 minutos, y el segundo fue un cabezazo casi al final que redondeó el marcador.

El primer tanto fue el más impresionante — hizo un sombrero a un zaguero dentro del área, y antes que la pelota tocara el suelo, remató con un potente derechazo cerca del punto de penal.

Cuándo: 30 de junio de 1962

Dónde: Viña del Mar, Chile

Oponente: México

Cómo: Pelé no pudo jugar todo el Mundial de Chile —una lesión lo marginó a partir del segundo partido_, pero alcanzó a marcar uno de sus mejores goles en el triunfo 2-0 sobre México en la fase de grupos. Unos cuantos metros al frente de la media cancha, el brasileño comenzó un slalom en el que se hizo un autopase, evadió al menos a cuatro marcadores, incluyendo uno que lo agarró por la camiseta, y anotó cayéndose mediante un zurdazo a los 73 minutos.

Cuándo: 21 de junio de 1970

Dónde: Ciudad de México

Oponente: Italia

Cómo: Pelé hizo su 12do y último gol en un Mundial con un notable cabezazo que superó al arquero italiano Enrico Albertosi frente a más de 107.000 espectadores en el Estadio Azteca, abriendo el marcador en el triunfo de Brasil por 4-1 para conquistar su tercer campeonato mundial.

Después de un centro de Rivelino desde la banda izquierda, Pelé se elevó por detrás de un defensor italiano y cabeceó al ángulo.

Cuándo: 19 de noviembre de 1969

Dónde: Río de Janeiro

Oponente: Vasco da Gama

Cómo: El mítico gol mil llegó de penal en un abarrotado estadio Maracaná. Pelé recibió la falta que produjo el penal, y luego lo cobró con un tiro pegado al poste derecho a los 78 minutos, para darle una victoria a Santos por 2-1.

El arquero de Vasco, Andrada, se tiró al lado correcto, pero no pudo detener el balón. Pelé corrió para recoger la pelota dentro del arco, mientras periodistas y fotógrafos entraban a la cancha para retratar el hito. El partido fue detenido por varios minutos, y Pelé levantó la pelota mientras era cargado, para luego dar una vuelta olímpica.

Aunque Vasco era el equipo local, el público vitoreó a Pelé.

Cuándo: 5 de marzo de 1961

Dónde: Río de Janeiro

Oponente: Fluminense

Cómo: Se le conoce como el “Gol de Placa”, un término que ahora se usa en Brasil para identificar a un golazo, porque fue conmemorado con una placa de bronce en el estadio Maracaná. Es otro de los goles de Pelé que no está en video, pero las crónicas de la época dicen que el astro de Santos cruzó casi toda la cancha, gambeteando a varios rivales, antes de anotar en la victoria 3-1 sobre Fluminense.

La placa en el Maracaná todavía tiene la leyenda: “En esta cancha, el 5 de marzo de 1961, Pelé marcó el gol más hermoso en la historia del Maracaná”.

Pelé 'GOL DE PLACA' - The best goal in the history of Maracana (1961) - El mejor gol en Maracanã