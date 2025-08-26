Cubano Yordan Álvarez vuelve con los Astros tras casi cuatro meses de ausencia

Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, trota hacia el dugout antes de un juego contra los Tigres de Detroit, el 2 de octubre de 2024.

HOUSTON.- Pasaron casi cuatro meses antes de que Yordan Álvarez volviese a empuñar un bate en un juego de Grandes Ligas. El cubano, que no jugaba con los Astros desde el pasado 2 de mayo, fue ovacionado y segundos más tarde consiguió una base por bolas.

“No lo sé, no lo sé, creo que ha sido mucho tiempo, mucha incertidumbre, mucho estrés”, dijo Álvarez, que alineó como cuarto bate y jardinero izquierdo tras recuperarse de una fractura en la mano derecha.

“Creo que un día me levanté, agarré el bate y no se sintió tan mal. Y fue cuando inmediatamente todo empezó a cambiar para bien. Estoy aquí, estoy aquí, y obviamente eso es una buena señal. Creo que eso dice mucho de una vez que estoy activo de hoy para jugar. Creo que eso justifica mucho después de haber pasado por todo lo que pasé con la mano”, agregó.

Álvarez, que en su momento se conoció que jugó con molestias en la mano, comenzó la temporada lento, bateando .210/.306/.340 con tres jonrones y 18 carreras impulsadas en 121 visitas al plato antes de pasar a la lista de lesionados. Sin embargo, aunque la espera fue larga -sin haber tenido que pasar por el quirófano- su ánimo nunca decayó.

“No, no, nunca, fue algo que nunca pensé”, dijo el nativo de Las Tunas cuando se le consultó si había pasado por su mente la posibilidad de no volver a jugar esta temporada. “Como dije antes, fue bastante frustrante para mí, ¿no? Creo que hasta el punto, tú sabes, que dejé todo en manos de Dios, era algo que ya no podía controlar. Yo personalmente trataba como de apurar las cosas conmigo mismo, de tratar de que un día me levantara y yo me sintiera bien. Pero obviamente dejé todo en manos de Dios y todo se sanó a su tiempo”.

Yordan y el público no eran los contentos con el regreso del cubano, el mánager de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, dejó saber la felicidad que reinaba en el ambiente del equipo con la incorporación de Álvarez.

“Nuestro equipo acaba de mejorar mucho hoy al agregar a uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas. Estamos muy emocionados de tenerlo de vuelta”, comentó el estratega. “En este momento, con 30 juegos restantes, tener a alguien con esa capacidad de impactar nuestra alineación es muy importante para nosotros como equipo”.

Mientras Yordan se perdió 100 juegos, los Astros tuvieron un sinfín de lesiones, pero siempre sobreponiéndose a la situación, para llegar hoy como líderes de la División Oeste de la Liga Americana, con 1.5 juegos sobre los Marineros de Seattle.

“Algo que me tenía siempre tranquilo era que el equipo estaba jugando muy bien”, precisó Yordan.