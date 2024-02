Curazao se queda con el último boleto a la semifinal de la Serie del Caribe

Curazao necesitó un elevado de sacrificio de Juremi Profar para que la única carrera del encuentro llegara al home.

El pitcheo de los curazoleños limitó a la toletería boricua, que ya tiene 6 años sin obtener el título luego del bicampeonato de los Criollos de Caguas -actuales monarcas de la isla- desde las ediciones de 2017 y 2018.

"Nosotros confiamos en nosotros, no pensamos en los otros equipos. Nos preparamos para ganar, sin tener presión", dijo el mánager Hainley Statia. "No importa el rival, vamos a jugar el juego de nosotros".

Queremos seguir viniendo, tenemos los jugadores para jugar pelota

Curazao, un conjunto minado de jugadores con experiencia de Grandes Ligas, firma hasta ahora su mejor presentación en la Serie del Caribe. El año pasado en Caracas dejaron marca de 2-6.

"Los resultados no estuvieron. Los últimos juegos no fueron para nosotros. Hoy no pudimos batear, le dimos a la bola duro pero no cayó", dijo el dirigente puertorriqueño Yadier Molina. "El no entrar a semifinal es algo que pesa, la meta siempre es ganar el torneo, pero contento de representar a Puerto Rico siempre".

Está noche se conocerá los cruces de la semifinal.