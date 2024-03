Deschamps y Henry golpean las aspiraciones olímpicas de Mbappé

Este jueves, el seleccionador de la absoluta francesa, Didier Deschamps, y el de la Sub-21 y olímpica, Thierry Henry, dieron a conocer sus convocatorias para los partidos de este marzo y hablaron en su intervención ante la prensa del caso de Mbappé.

Picsart_22-11-21_17-58-55-052.jpg El técnico de Francia Didier Deschamps (izquierda) y Kylian Mbappé durante un entrenamiento en Doha, Qatar, el domingo 20 de noviembre de 2022. Francia enfrentará a Australia el martes en el Mundial. AP /Christophe Ena

"Es muy difícil en un plano psicológico y físico poder encadenar dos competiciones como esas, sin tener vacaciones", estimó Deschamps sobre la posibilidad de que Mbappé juegue consecutivamente Eurocopa y Juegos Olímpicos, casi sin tiempo de descanso.

Mbappé termina su contrato con el PSG el 30 de junio y anunció a sus dirigentes que no lo renovará. El Real Madrid suena desde hace tiempo como posible destino, aunque no se hizo ningún anuncio oficial al respecto.

"Los equipos necesitan a sus jugadores al principio de la temporada", recordó por su parte Henry.

Los grandes clubes europeos empezarán su nueva temporada en agosto y desde julio estarán inmersos en su pretemporada, en la que en los últimos años han multiplicado lucrativas giras por Norteamérica o Asia.

No todo está decidido con Mbappé:

En cualquier caso, Henry no descartó la idea de contar con Mbappé para el torneo olímpico.

"No tengo nada seguro. Dependo de un sí o un no de parte de un club. E incluso si tengo ese visto bueno y el club cambia de entrenador entre medias, ¿quién me dice que podría tenerle entonces en ese momento?", añadió.

Deschamps apuntó que los nombres de los jugadores de la absoluta que disputarían los Juegos Olímpicos en julio y agosto se conocerían antes del inicio de la preparación para la Eurocopa, cuya apertura es el 14 de junio.

FUENTE: AFP