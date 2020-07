Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays): Debutó en 2019 con grandes expectativas, pero quizás fue demasiada la presión que tuvo sobre sus hombros, ya no solo por su nombre sino por las comparaciones y predicciones que se hacían para un jugador con solo 20 años. Aun así, aunque no cumplió con lo esperado y tuvo altibajos en su primera temporada, terminó con un muy respetable OPS de .772 además de 15 jonrones y 69 empujadas.

Con esa experiencia y unos Blue Jays que esperan dar un salto de competitividad en 2020, el dominicano debería acercarse a las grandes expectativas que hay puestas en él y liderar la ofensiva de un equipo con mucho talento joven. Además, el mánager del equipo canadiense, Charlie Montoyo, anunció que Guerrero Jr. jugará en primera base esta temporada y no tercera.

Vladimir Guerrero Jr. Azulejos de Toronto AP.jpg Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, debutó en 2019 con grandes expectativas. AP

Fernando Tatis Jr. (Padres): Estaba teniendo una temporada de ensueño con un promedio de .317, 22 jonrones, 53 empujadas, 16 bases robadas y un OPS de .969 –números que, de seguir ese ritmo, le podían meter en la pelea por ser el MVP– pero las lesiones le recortaron la temporada a tan solo 84 partidos. Fueron pocos, pero suficientes para demostrar de lo que es capaz y terminar tercero en las votaciones de Novato del Año de la Liga Nacional.

Es difícil predecir una temporada de 60 partidos, pero el joven dominicano tiene todo para ser una figura importante de las Grandes Ligas y este podría ser su año como una estrella del béisbol.

Miguel Andújar (Yankees): Jugó tan solo 12 partidos en 2019 debido a su lesión de hombro, pero el dominicano demostró de lo que es capaz en 2018, temporada en la que bateó 27 jonrones, empujó 92 carreras con un OPS de .855 jugando tercera base para los Yankees. Una de las preguntas ahora entorno a Andújar es cómo volverá y si recuperará ese nivel que demostró hace dos temporadas.

Pero eso no es todo. El quisqueyano tiene problemas a la defensiva, y con el colombiano Gio Urshela en los Yankees. Otra pregunta es: ¿cuánto jugará Andújar? La posición de bateador designado es una opción, pero también hay otros jugadores como Giancarlo Stanton y Aaron Judge, que se prevé rotarán en ese puesto.

Miguel Cabrera (Tigers): A sus 37 años, es posible que no le quede mucha gasolina en el tanque. Las lesiones, la edad y unos Detroit Tigers que no compiten, han hecho que el venezolano no haya rendido al nivel que se espera de una leyenda del béisbol.

Su poder ha bajado enormemente, no supera los 20 jonrones desde 2016, cuando bateó 38, su última buena temporada. No se puede descartar a un jugador tan laureado, pero ¿volverá a rendir como antes?

Luis Robert (White Sox): Eloy Jiménez, outfielder de los White Sox, dijo el pasado invierno que Robert es el próximo Mike Trout. A ese nivel están las expectativas con este cubano de 22 años, considerado el tercer mejor prospecto de Grandes Ligas. Aún no ha debutado, pero ya ha firmado un contrato de seis años y 50 millones de dólares sin haber jugado un solo partido en Las Mayores.

Actualmente está entrenando con el equipo en Chicago y será parte del equipo esta temporada en el que los White Sox han puesto la mirada sobre el objetivo de llegar a los playoffs tras realizar fichajes como el de Yasmani Grandal, Edwin Encarnación y Dallas Keuchel para pelear con los Indians y Twins por la División Central de la Liga Americana.

Albert Pujols (Angels): Los casos de Pujols y Cabrera son muy similares. Dos jugadores en la recta final de sus carreras, con contratos multimillonarios, pero que no están rindiendo como en sus mejores años. Pujols terminó 2019 con un OPS de .734 y no supera los 25 jonrones desde 2016, cuando bateó 31. Las lesiones le han respetado más que a Cabrera, pero su rendimiento no ha sido el de antaño.

Con 3,202 hits, la leyenda quisqueyana está cerca de alcanzar el Top 10 de líderes en hits en la historia de Grandes Ligas. Paul Molitor es el 10mo con 3,319, por lo que Pujols necesita 117 hits para alcanzar ese puesto. Luce imposible en una temporada de tan solo 60 partidos, pero con 40 años tiene que acercarse lo máximo posible para intentar llegar a ello en 2021, su último año de contrato.

Jesús Luzardo (Athletics): El abridor de 22 años, prospecto número 1 de los Atléticos de Oakland y número 12 de Grandes Ligas, debutó en 2019, donde dejó una buena primera impresión con una efectividad de 1.50 y 16 ponches en tan solo 12 innings. También lanzó tres innings limpios en el partido Wild Card frente a los Rays.

Actualmente apartado del equipo por coronavirus, Luzardo será parte de la rotación de Oakland en esta temporada corta, aunque el venezolano-peruano empezará un poco por detrás de sus compañeros.

Yoenis Céspedes (Mets): Tras prácticamente dos temporadas completas sin jugar, Yoenis Céspedes volverá en 2020 con los Mets. Con 34 años y tanto tiempo de inactividad, el cubano es una gran incógnita. Pero con el bateador designado universal esta temporada, el cubano será el llamado al puesto, y podría ser clave para las aspiraciones del equipo.

Yoenis cespedes AP . jpg Fotografía del 24 de julio de 2018 del jardinero cubano Yoenis Céspedes, de los Mets de Nueva York. AP Foto/Frank Franklin II, Archivo

Céspedes ha sido una estrella, especialmente para los Mets. Cuando llegó en julio de 2015 a Nueva York, bateó 17 jonrones con un OPS de .942 en 59 partidos, uno menos de los que se jugarán este año. Eso es simplemente una muestra de lo que el bateador cubano es capaz de hacer. En el béisbol siempre hay sorpresas.

Aristides Aquino (Reds): 19 jonrones en tan solo 205 turnos al bate, un buen resumen de la temporada de novato que tuvo con los Reds, que han hecho fichajes importantes este pasado invierno con las incorporaciones de Mike Moustakas, Nick Castellanos, Shogo Akiyama y Wade Miley.

El puesto de bateador designado probablemente se rotará entre Moustakas, Joey Votto, Aquino y Castellanos. Cuánto jugará Aquino es una pequeña incógnita, pero sería muy raro que a un jugador que no paró de batear jonrones en su primer año no le dieran muchas oportunidades.

Wander Franco (Rays): Antes de 2019, el debut esperado era el de Vladimir Guerrero Jr., ahora en 2020 podría ser el turno de Franco, el prospecto número 1 de Grandes Ligas. Con una temporada tan corta, fue incluído en el roster de 60, pero puede que su debut no se dé esta temporada. Sin embargo, las lesiones, algún positivo por coronavirus y una posible pelea de los Rays por meterse en los playoffs podrían cambiar la situación.

El dominicano aún no ha jugado en Doble A, pero al formar parte del roster de 60 jugadores no puede descartarse la participación del mejor prospecto del béisbol.