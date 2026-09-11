viernes 11  de  septiembre 2026
MOTORES

Director técnico de McLaren asegura que la escudería "progresa muy bien" rumbo a 2027

Mark Temple, director técnico de la escudería McLaren en la Fórmula 1, explicó que para el equipo ha sido muy importante "entender los nuevos motores"

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

ANNA SZILAGYI / POOL / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- Tras un inicio de temporada complicado, la escudería McLaren, vigente campeona del mundo de constructores, ha enderezado el rumbo, logrando triunfos en los recientes Grandes Premios de Fórmula 1 de Hungría y Países Bajos, y "progresa muy bien" de cara a 2027, declaró este viernes a AFP su director técnico, Mark Temple.

PREGUNTA: Tras un inicio de temporada complicado, ¿cómo han conseguido volver a la cima y qué debilidades han logrado corregir?

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RESPUESTA: "Ha sido necesario entender los nuevos motores, su explotación tanto desde el punto de vista del pilotaje como de la ingeniería. Ha sido una curva de aprendizaje muy pronunciada, así que a principios de año hicimos progresos muy rápidos en cómo explotar y pilotar mejor el coche. Evidentemente, las cosas se han estabilizado un poco, pero seguimos aprendiendo y buscando pequeñas mejoras del lado del motor".

"Es en el chásis donde hemos introducido varias evoluciones en la aerodinámica: fondo plano, alerón trasero, alerón delantero. Todo eso se suma y supone gran parte de la mejora. El resto es más sutil, está más relacionado con pequeños ajustes para los pilotos en función de sus comentarios o con el uso de los neumáticos".

P: ¿Se esperaban que el inicio de temporada fuera tan difícil con la nueva normativa?

R: "Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero prever que será difícil es una cosa y vivirlo es otra. Hemos intentado planificar tanto como ha sido posible, así que sabíamos que el motor sería un gran desafío y que el desarrollo aerodinámico sería muy rápido".

"Cuando hay un gran cambio de normativa, cada equipo llega con ideas diferentes. Nosotros tenemos las nuestras, pero también hay que fijarse en lo que hacen los demás, ver qué podemos aprender, qué podemos incorporar a nuestro propio coche y qué tal vez no sea pertinente".

P: ¿La lucha con Red Bull y Max Verstappen hasta el último Gran Premio de la temporada pasada contribuyó a este inicio de campaña más difícil?

R: "Evidentemente tuvo un impacto. Cuando una temporada está decidida matemáticamente, es muy fácil centrar la atención en la siguiente, pero el campeonato de pilotos estuvo extremadamente ajustado la temporada pasada, así que tuvimos que mantenernos más concentrados. Cuando hay un título en juego, hay que fijarse en los Grandes Premios que tienes justo delante y centrarse en ellos, al mismo tiempo que intentas gestionar el año siguiente."

P: ¿En qué punto se encuentra el desarrollo del coche para 2027?

R: "Progresa muy bien. Será una evolución del monoplaza de 2026 porque la normativa es en líneas generales la misma. Por tanto, es más sencillo que el paso de 2025 a 2026, ya que, aunque rediseñes la mayor parte del coche, partes de una base que constituye una buena referencia. Es, por tanto, más una evolución que un problema completamente distinto que haya que resolver. Creo que estamos haciendo buenos progresos. Evidentemente, siempre nos gustaría tener más tiempo para hacer más cosas y mejorar el rendimiento, pero desde ese punto de vista no hay ninguna preocupación."

"El aprendizaje de 2026 nos va a ayudar mucho"

P: ¿Cree que podrán hacer un monoplaza aún más competitivo el próximo año?

R: "Sí, claramente. Hay cosas que hemos aprendido a lo largo de la temporada sobre el coche actual y que no podemos incorporar hasta el año que viene, así que deberíamos dar un paso adelante. Y el aprendizaje de 2026 nos va a ayudar mucho. Tradicionalmente, cuando hay nueva normativa, el ritmo de progresión se ralentiza un poco después del primer año, pero estoy seguro de que seguirá siendo bastante alto durante el invierno (boreal), así que tenemos que partir de la base de que hay que maximizarlo todo".

FUENTE: AFP

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