lunes 3  de  noviembre 2025
TENIS

Presidente de la federación italiana asegura presencia de Djokovic en las Finales de la ATP

Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, confirmó que Novak Djokovic, que no compite desde hace cuatro semanas, participará en el torneo

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, aseguró este lunes que el serbio Novak Djokovic, que no compite en el circuito desde hace cuatro semanas, disputará las ATP Finals en Turín, del 9 al 16 de noviembre.

"Tenemos la confirmación, Djokovic estará en Turín", declaró el dirigente a la radio Rai Gr Parlamento.

Lee además
El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
TENIS

Djokovic accede por undécima vez a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái
El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.
DEPORTES

¡Más cerca del título! A sus 38 años, Djokovic alcanza las semifinales en Shanghái

Luego de la derrota en semifinales del Masters 1000 de Shanghái contra el monegasco Valentin Vacherot el 11 de octubre, Djokovic, de 38 años, optó por no disputar el Masters 1000 de París, que concluyó el domingo.

En principio, realizará su regreso a la competición esta semana en Atenas.

Embed

El año pasado, "Djoko" ya se perdió el "Torneo de los maestros", que reúne a los ocho mejores jugadores del año, una competición que ha conquistado en siete ocasiones, récord de la prueba.

El serbio ocupa actualmente el 4º puesto en la clasificación, que tiene en cuenta solo los resultados de 2025 y que es la que se toma para decidir los participantes en Turín.

Su participación implica que ya sólo quedaría una plaza para las ATP Finals, a la que optan el canadiense Felix Auger-Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti, 8º y 9º respectivamente en el ránking actual.

Ambos están separados por 160 puntos. Musetti, quien, al contrario que Auger-Aliassime, juega esta semana en Atenas, podría adelantar sobre la línea de meta al canadiense, finalista en París, si gana el torneo griego.

Swiatek cae ante Rybakina

La N.2 del mundo, Iga Swiatek, sufrió una contundente derrota en el Masters WTA ante Elena Rybakina (6ª), que se impuso a la polaca por 3-6, 6-1, 6-0 este lunes en Riad.

Con dos victorias en dos partidos en la capital de Arabia Saudita, la kazaja, que había dominado el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova (4ª), dio un gran paso semifinales.

Rybakina, una de las jugadoras más en forma de este final de temporada -cuartos de final en Wuhán, campeona en Ningbo, semifinalista en Tokio, donde se declaró baja sabiéndose clasificada para el Masters- batió por primera vez a Swiatek este año después de cuatro derrotas.

En el cómputo total de sus duelos directos aún lidera la polaca con seis victorias, por cinco de Rybakina.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Djokovic se queda sin final en Shanghái tras caer ante un tenista desconocido

Sinner con via libre en el Masters de París consigue el primer triunfo

¡De vuelta a la cima! Sinner regresa al primer lugar del ránking y manda a Alcaraz al segundo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Una fotografía distribuida por la Presidencia egipcia muestra al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi (centro-izquierda) y a la primera dama Entissar Amer (centro-derecha) posando con funcionarios e invitados durante la ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) en Guiza, en las afueras suroccidentales de la capital, El Cairo, el 1 de noviembre de 2025.
MUSEOS

Mandatarios mundiales asisten a imponente inauguración del Gran Museo Egipcio

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
CRIMEN

Asesinan a alcalde en México tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Te puede interesar

Detenidos en Michigan por preparar un atentado yihadista en Halloween.
Investigación

El FBI arresta a dos personas sospechosas de planear ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asiste a la Ceremonia Anual de Conmemoración del 11-S en el Memorial y Museo Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
ELECCIONES

Nueva York elige este martes a su alcalde, ¿quiénes son los candidatos con más aceptación?

Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años