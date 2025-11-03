Presidente de la federación italiana asegura presencia de Djokovic en las Finales de la ATP

El serbio Novak Djokovic durante un entrenamiento antes del inicio del Abierto de Australia, el 9 de enero de 2025.

ROMA.- El presidente de la Federación Italiana de Tenis , Angelo Binaghi , aseguró este lunes que el serbio Novak Djokovic , que no compite en el circuito desde hace cuatro semanas, disputará las ATP Finals en Turín, del 9 al 16 de noviembre.

"Tenemos la confirmación, Djokovic estará en Turín", declaró el dirigente a la radio Rai Gr Parlamento.

DEPORTES ¡Más cerca del título! A sus 38 años, Djokovic alcanza las semifinales en Shanghái

TENIS Djokovic accede por undécima vez a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái

Luego de la derrota en semifinales del Masters 1000 de Shanghái contra el monegasco Valentin Vacherot el 11 de octubre, Djokovic, de 38 años, optó por no disputar el Masters 1000 de París, que concluyó el domingo.

En principio, realizará su regreso a la competición esta semana en Atenas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Novak Djokovic (@djokernole)

El año pasado, "Djoko" ya se perdió el "Torneo de los maestros", que reúne a los ocho mejores jugadores del año, una competición que ha conquistado en siete ocasiones, récord de la prueba.

El serbio ocupa actualmente el 4º puesto en la clasificación, que tiene en cuenta solo los resultados de 2025 y que es la que se toma para decidir los participantes en Turín.

Su participación implica que ya sólo quedaría una plaza para las ATP Finals, a la que optan el canadiense Felix Auger-Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti, 8º y 9º respectivamente en el ránking actual.

Ambos están separados por 160 puntos. Musetti, quien, al contrario que Auger-Aliassime, juega esta semana en Atenas, podría adelantar sobre la línea de meta al canadiense, finalista en París, si gana el torneo griego.

Swiatek cae ante Rybakina

La N.2 del mundo, Iga Swiatek, sufrió una contundente derrota en el Masters WTA ante Elena Rybakina (6ª), que se impuso a la polaca por 3-6, 6-1, 6-0 este lunes en Riad.

Con dos victorias en dos partidos en la capital de Arabia Saudita, la kazaja, que había dominado el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova (4ª), dio un gran paso semifinales.

Rybakina, una de las jugadoras más en forma de este final de temporada -cuartos de final en Wuhán, campeona en Ningbo, semifinalista en Tokio, donde se declaró baja sabiéndose clasificada para el Masters- batió por primera vez a Swiatek este año después de cuatro derrotas.

En el cómputo total de sus duelos directos aún lidera la polaca con seis victorias, por cinco de Rybakina.

FUENTE: AFP