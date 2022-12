Se trata de la primera visita del serbio al país oceánico desde su expulsión el pasado mes de enero, tras un culebrón judicial, y "Djoko" recordó el jueves ese oscuro episodio durante su primer encuentro con la prensa local.

"Eso forma parte de las cosas que no te abandonan, que se quedan dentro de ti para, supongo, el resto de tus días", admitió el jugador de 35 años, que se entrena ya en Adelaida.

"Como dije, nunca había vivido algo parecido y espero no tener que hacerlo frente nunca más", añadió.

El serbio Novak Djokovic festeja su triunfo contra el estadounidense Taylor Fritz en su partido semifinal de las Finales de ATP en la Pala Alpitour, Turín, Italia, sábado 19 de noviembre de 2022. AP/Antonio Calanni

Pero el serbio también expresó su deseo de "seguir adelante", revelando la buena acogida que había tenido hasta ese momento.

"Tan solo hace dos días que estoy aquí pero todo el mundo ha sido muy agradable, extremadamente amable conmigo", confesó. "Siempre me he sentido muy bien en Australia, siempre he jugado mi mejor tenis y he sido muy apoyado, espero vivir otro gran verano" austral, añadió el serbio, que ha ganado en nueve ocasiones el Abierto de Australia.

El serbio terminó 2022 en la 5ª posición del ranking ATP después de una temporada truncada debido a no estar vacunado. Arrancó el curso intentando evitar la obligación vacunal, entonces en vigor en Australia, con una exención que se consideró injustificada por las autoridades australianas. Ese episodio le costó la expulsión del país después de una estancia en un centro de retención, críticas de la clase política local y un recurso judicial.

Djokovic también sufrió una prohibición territorial en Australia por tres años, pero esta medida fue levantada gracias a un cambio de gobierno en Australia a lo largo del año.

FUENTE: AFP