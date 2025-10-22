jueves 23  de  octubre 2025
TENIS

Djokovic renuncia a participar en el Masters 1000 de París

El serbio Novak Djokovic, con 24 títulos del Grand Slam, indicó que "espera" estar el año que viene en el torneo bajo techo en la capital francesa

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El tenista serbio Novak Djokovic anunció este martes que no participará en el Masters 1000 de París, que se disputará del 27 de octubre al 2 de noviembre.

"Desgraciadamente no jugaré en París este año", explicó en Instagram el serbio de 38 años, siete veces ganador del torneo parisino, un récord.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar el partido de cuartos de final individual masculino de tenis contra el estadounidense Taylor Fritz en el décimo día del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 2 de septiembre de 2025.
Tenis

Los tenistas no están "suficientemente unidos" sobre el calendario, opina Djokovic
El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
TENIS

Djokovic accede por undécima vez a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái

El hombre con 24 títulos del Grand Slam añadió que "espera" estar el año que viene en el torneo bajo techo en la capital francesa.

El serbio no pisará así las pistas duras de La Défense Arena, a donde el torneo parisino se muda en 2025 luego de 40 años de presencia en Bercy.

Ya ausente en París el año pasado, Djokovic se ha mostrado extremadamente selectivo esta temporada en relación a los torneos en los que participa.

Luego de su eliminación a manos de Carlos Alcaraz en semifinales del US Open a comienzos de septiembre, no regresó a la competición hasta un mes después, en el Masters 1000 de Shanghái.

En la ciudad china, 'Djoko' se vio frenado en semifinales ante el monegasco Valentin Vacherot, vencedor del torneo.

Presente la semana pasada en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, abandonó en el partido por el tercer puesto.

Djokovic podría realizar su regreso al circuito en el torneo ATP 250 de Atenas (2 al 8 de noviembre). Actual quinto en el ránking ATP, el serbio está clasificado para el Masters de Turín (9-16 de noviembre), pero aún no ha confirmado su presencia.

Etcheverry y Cerúndolo avanzan en Viena

Suerte dispar para los tenistas argentinos este martes en el ATP 500 de Viena. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry superaron su entrada en liza en la capital austríaca, mientras que Ugo Carabelli se despidió a primeras de cambio.

Cerúndolo (N. 21 del ránking ATP) se deshizo con facilidad del veterano estadounidense Alex Michelsen (34º), al que derrotó 6-3, 6-1.

También superó en dos sets Etcheverry (60º) al noruego Nicolai Budkov Kjær (137º); 6-3, 6-3.

Fue la quinta victoria en siete partidos en pista cubierta esta temporada para Etcheverry, que esperaba rival en segunda ronda del duelo entre Lorenzo Musetti (8º) y Hamad Medjedovic (67º).

Cerúndolo tendrá un duelo complicado ante el kazajo Alexander Bublik (16º).

Ugo Carabelli (50º) se vio superado por el local Filip Misolic (95º).

El torneo de Viena, sobre superficie dura, cuenta con el italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo, como principal favorito.

FUENTE: AFP

