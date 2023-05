Ejecutivo de la NFL cuestiona la ofensiva de los Dolphins

"Todo lo de ellos pasa por lo que puedan obtener de su mariscal de campo", señaló un ejecutivo de la liga que prefirió mantenerse en el anonimato, en declaraciones recogidas por The Athletic. "Tienen lo suficiente para anotar puntos si cuentan con un mariscal de campo que sea capaz de operar la ofensiva. Su talón de Aquiles es que su línea ofensiva es muy limitada y debido a ello, si quien sea que esté parado allá atrás es golpeado, este mariscal de campo en particular no va a aguantar", agregó.

https://twitter.com/rotounderworld/status/1654833393866280964 Top-5 QBs Red Zone Accuracy (min 300 snaps)



Dak Prescott - 8.26

Tua Tagovailoa - 8.11

Andy Dalton - 7.72

4 Justin Fields - 7.43

5 Joe Burrow - 7.42 pic.twitter.com/gynW7HogDK — PlayerProfiler (@rotounderworld) May 6, 2023

Los problemas físicos de Tagovailoa llegaron a tal punto que el jugador admitió recientemente que consideró el retiro durante la campaña anterior. Al final, conversaciones con sus familiares y amigos motivaron al producto de la Universidad de Alabama a regresar para la que será su cuarta temporada en la NFL.

Los Dolphins solo pudieron realizar cuatro selecciones en la más reciente edición del draft. Escogieron al defensive back Cam Smith en la segunda ronda, al running back Devon Achane en la tercera, al tight end Elijah Higgins en la sexta y al offensive tackle Ryan Hayes en la séptima y última tanda.