sábado 11  de  abril 2026
Fútbol

El Barcelona golea al Espanyol, se dispara en LaLiga y acaricia el título

El Barcelona golea 4-1 al Espanyol, amplía su ventaja sobre el Real Madrid y deja LaLiga casi sentenciada. Ferran Torres lideró la victoria con un doblete en el derbi catalán.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, número 10, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona el 11 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, número 10, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona el 11 de abril de 2026. 

Josep LAGO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona dio un golpe casi definitivo en LaLiga tras golear 4-1 al RCD Espanyol en el derbi catalán, un resultado que lo deja a las puertas del título.

Un líder imparable rumbo al campeonato

El conjunto azulgrana firmó una actuación contundente en casa, logrando su 16ª victoria en 16 partidos como local en el campeonato.

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Con este triunfo, el Barça alcanza los 79 puntos y amplía a nueve su ventaja sobre el Real Madrid, que había tropezado previamente ante el Girona FC.

LaLiga ya no es solo una posibilidad: es una realidad cada vez más cercana para los culés.

Ferran Torres lidera la goleada

El gran protagonista del partido fue Ferran Torres, quien firmó un doblete (9’ y 25’) para encarrilar el encuentro desde el inicio.

El delantero español volvió a sonreír tras un periodo irregular y destacó su trabajo para recuperar el gol:

“He trabajado mucho para volver a marcar”.

Fue su primer partido con dos goles desde enero, confirmando su regreso a un gran nivel.

Lamine Yamal y Rashford sentencian

El Lamine Yamal puso la guinda con un gol en el minuto 87, mostrando una vez más su enorme talento, mientras que Marcus Rashford cerró la goleada apenas dos minutos después.

El tanto del Espanyol, obra de Pol Lozano (56’), solo sirvió para maquillar el resultado.

Un Barça sólido incluso con la Champions en mente

A pesar de tener en el horizonte el decisivo duelo de UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, el equipo mostró máxima concentración y autoridad.

El Barça no solo gana, domina y convence, consolidándose como el equipo más sólido del campeonato.

LaLiga, a un paso

Con nueve puntos de ventaja y una dinámica imparable, el FC Barcelona tiene el título al alcance de la mano.

Salvo sorpresa mayúscula, LaLiga ya tiene dueño.

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