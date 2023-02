El cubano Robeisy afronta el mayor reto de su vida

“El 1 de abril entraré al ring con el hambre que me ha llevado hasta aquí, ese mismo hambre que me dice que todavía hay mucho por lograr”, dijo el pugilista cubano. “Este es apenas el principio de Robeisy ‘El Tren’ Ramírez”.

En estos momentos Ramírez (11-1, 7 KOs) quizás es la mayor esperanza del boxeo cubano. Un viejo zorro como Bob Arum, quien ha pasado las dos terceras partes de sus 91 años ligado al pugilismo, no escatima elogios para su patrocinado.

“Hemos visto crecer a Robeisy Ramírez desde un consagrado campeón olímpico hasta ubicarse en la antesala del estrellato”, dijo el dueño de la empresa Top Rank. “Isaac Dogboe representa la prueba más dura en la carrera de Ramírez. Espero una pelea dramática en Tulsa”.

Dogboe muestra un récord de 24 triunfos, 15 de ellos por KO, y dos derrotas, una por KO.

Yordenis Ugás, el excampeón mundial welter, tampoco se ahorró admiración para Ramírez y le escribió unas emotivas palabras en su cuenta de Facebook.

“Hermanito estoy muy orgulloso de ti y siempre tendrás mi apoyo”, escribió Ugás. “Con el Favor de Dios espero verte ganando tu primer campeonato mundial de muchos este 1 de abril”.

Será la primera vez que Ramírez afronte una pelea de 12 asaltos. Solo una vez llegó a los 10, cuando venció por puntos en decisión unánime a Orlando González, en octubre de 2021.

En su última pelea, en octubre pasado, el cienfueguero ganó por KO técnico a José Matías Romero, en el noveno asalto en el Madison Square Garden de Nueva York. Este triunfo no solo puso a Ramírez en la antesala de un gran combate como el que tendrá contra el ghanés sino que demostró que tiene la capacidad de resolver peleas en los tramos finales cuando los brazos pesan y las piernas se doblan.

“Boxeo hace más de 20 años y he sido sobre todo un guerrero en todo el sentido de la palabra”, sentenció Ramírez. “Jamás me olvido de dónde procedo, pero me niego a definirme por mis éxitos pasados”.

Para dar mayor crédito a sus palabras, Ramírez puso como ejemplo el hecho que cuando conquistó su segunda corona olímpica, pasó muchas penurias, escapó en el 2018 de la delegación cubana de boxeo que se entrenaba en Aguascalientes, en México, y asumió los desafíos que se le presentaban y sabe que las mayores pruebas y los éxitos más significativos están en el futuro y no en el pasado.

Dogboe no será un paseo para Ramírez y debe tenerle cuidado.

“Cerca de cinco años atrás me convertí en campeón de peso pluma jr de la OMB y sorprendí a mucha gente”, expresó el ghanés. “El 1 de abril me convertiré en dos veces campeón mundial en dos divisiones distintas. Ramírez es un buen boxeador, pero he esperado esta oportunidad que puede cambiar mi vida”.

Boxeo en Hialeah

Mientras, Warriors Promotions viene dando los últimos toques a la cartelera del 24 de febrero en el Hialeah Park Racing & Casino. En el combate estelar, el cubano Guillermo Rigondeaux reaparecerá contra Jesús Martínez (gallo).

Con el Rigo vs. Martínez ya hay seis combates definidos de la programación que incluye 10: Ariel Pérez de la Torre vs. Yonfrez Parejo (supergallo), Yoanki Urrutia vs. Luis Eduardo Florez (mediano), Carlos Fromenta Romero vs. Antonio Bron (crucero), Gustavo Trujillo vs. Jawaski Bethly (pesado) y José Brayan Fonteboa vs. Ashton Royas (superligero).

Faltan elegir los rivales de Jorge de Jesús Romero (supergallo), Hugo Noriega (welter), Damian Lescalle (welter) y Adlay Rodríguez (superligero).

El promotor Luis de Cuba enfatizó siempre que su interés es pactar peleas equilibradas para que la afición pueda gozar de un espectáculo de campana a campana.