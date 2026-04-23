jueves 23  de  abril 2026
Béisbol

El cubano Yasiel Puig jugará en Toronto con contrato récord en liga independiente

El cubano Yasiel Puig jugará en Toronto con contrato récord en la Canadian Baseball League y buscará relanzar su carrera lejos de MLB

El cubano Yasiel Puig se prepara para batear por los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El cubano Yasiel Puig se prepara para batear por los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Prensa Tiburones de La Guaira
Por Pedro Felipe Hernández

El cubano Yasiel Puig volverá al béisbol profesional en Norteamérica durante la temporada 2026. El exjugador de Grandes Ligas firmó con los Toronto Maple Leafs, equipo de la Canadian Baseball League, en una de las noticias más llamativas del año fuera de la MLB.

A sus 35 años, el jardinero cubano intentará relanzar su carrera en una liga independiente después de varios años jugando en distintos países. Según reportes locales, Puig recibirá el contrato más alto en la historia de la competición canadiense.

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El cubano Yasiel Puig vuelve tras años fuera de MLB

Puig no juega en las Grandes Ligas desde 2019. Durante su paso por MLB defendió los colores de Los Angeles Dodgers, Cincinnati Reds y Cleveland Guardians, dejando números destacados con 132 jonrones y promedio de bateo de .277.

El pelotero cubano fue una de las figuras más mediáticas de su generación gracias a su talento ofensivo, potencia y carisma dentro del terreno de juego.

Toronto apuesta por la figura del cubano

Los Toronto Maple Leafs aseguraron que buscan elevar el nivel de la liga con la llegada del jugador cubano, considerado todavía uno de los nombres más reconocidos fuera del circuito de MLB.

Además, el equipo disputa sus encuentros como local con entrada gratuita, por lo que la presencia de Puig podría aumentar notablemente la atención del público en Toronto.

Nueva oportunidad para el cubano Yasiel Puig

La firma representa una nueva etapa para Yasiel Puig, quien busca recuperar protagonismo en el béisbol profesional. El jugador cubano tendrá ahora la oportunidad de demostrar que aún conserva nivel competitivo y que puede seguir brillando en el diamante.

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