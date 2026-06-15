lunes 15  de  junio 2026
DEPORTES

El Deportivo: Brasil no llenó los zapatos, los Knicks acaban con su sequía y Hamilton regresa a la cima

El Mundial de fútbol de la FIFA sigue al rojo vivo y Brasil, una de las candidatas al título, deslució en su estreno en el torneo ante una difícil Marruecos

Brasil se apoyó en un gran partido de Vinicius para sacar un punto ante Marruecos, pero no lució como la gran candidata al título que muchos esperaban.

Brasil se apoyó en un gran partido de Vinicius para sacar un punto ante Marruecos, pero no lució como la gran candidata al título que muchos esperaban.

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Hasta la conclusión del torneo el 19 de julio, es fácil asumir que el Mundial de fútbol de la FIFA acaparará la mayoría de los titulares deportivos en el planeta. Este pasado fin de semana no fue la excepción, pues la cinco veces campeona Brasil hizo su estreno en Norteamérica 2026, al igual que la siempre favorita Alemania.

Sin embargo, el resto de las disciplinas deportivas tampoco se detienen y los Knicks de Nueva York paralizaron por completo a la "Gran Manzana" al romper una sequía de títulos el pasado sábado, mientras que Lewis Hamilton también regresó a la cima en la Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Cataluña.

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Brasil deja muchas dudas en su estreno

Carlo Ancelotti tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial, luego de que su Brasil empatara 1-1 con Marruecos este sábado en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.Tras ganarlo todo al frente de clubes, Carletto se estrelló con los Leones del Atlas, la gran revelación en Catar 2022, y debió ser rescatado por un exdirigido suyo en el Real Madrid, Vinicius Jr.

Knicks se coronan en la NBA

Medio siglo de frustraciones y miserias acabaron la noche del sábado para los Knicks de Nueva York, que culminaron su improbable conquista de la NBA y le devolvieron la felicidad a una ciudad hastiada de fracasos deportivos. De la mano de un heroico Jalen Brunson, que logró 45 puntos, los Knicks derrotaron 94-90 a los Spurs de San Antonio y alcanzaron su primer anillo desde 1973.

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Alemania goleó a una valiente Curazao

El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicarle la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38 y un tiro penal de Kai Havertz a los 45(+5), antes del descanso. Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Havertz (88'). Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21 minutos, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadium de Texas, para apoyar a la "Blue Wave".

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Hamilton gana por primera vez con Ferrari

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) dio la sorpresa al conseguir su primera victoria con la Scuderia en la carrera principal de un Gran Premio, este domingo en la cita de Cataluña, donde abandonó el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). En una dura batalla disputada bajo un calor sofocante en el circuito de Montmeló, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la parrilla, lideró un podio 100% británico, con George Russell (Mercedes) segundo y el campeón mundial Lando Norris (McLaren) tercero.

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Japón igualó con Países Bajos en un partidazo

Japón remontó dos veces ante Países Bajos y se anotó un empate 2-2 con sabor a gloria este domingo en Dallas, en un estreno para ambos equipos que premió la fortaleza anímica de los asiáticos. Los neerlandeses se fueron arriba con cabezazo de Virgil van Dijk a los 51', pero Keito Nakamura igualó seis minutos después. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al 64', y cuando el equipo de Ronald Koeman parecía ganarlo, Daichi Kamada marcó al 88' el agónico 2-2 definitivo.

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