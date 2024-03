El peruano Diego Elías cierra su campaña invernal con un triunfo en el Abierto de Squash de Canadá

Gracias a los logros de Elías en competencias internacionales, el squash ha empezado a destacar en el Perú, propiciando la creación de canchas públicas, incluyendo la primera de dobles, en un país en el que este deporte hasta hace unas décadas solo podía practicarse un contados clubs privados.

Diego Elías, formado en el club Terrazas, concedió al Diario Las Américas lasiguiente entrevista para discutir su trayectoria.

-¿En qué momento creíste que podías llegar a ser el número uno del ranking mundial de squash?

-Bueno, lo estuve pensado durante mucho tiempo y ha sido mi sueño durante mucho tiempo, pero fue recién en los últimos cinco años cuando lo vi bastante posible. Y así, en el último año que pasó, llegué a ser el número uno.

-¿En qué momento reconociste que ser el número uno era inevitable?

-Desde muy chico siempre supe que tenía el talento y todas las posibilidades de llegar a serlo. Pero eso no era suficiente. Siempre hay que poner mucho trabajo. Creo que cuando tenía 17 ó 18 años y empecé a estar entre los primeros 20 del mundo, fue ahí cuando me di cuenta de que si seguía poniendo el esfuerzo necesario podría llegar a ser el número uno. Eso me llevó muchos años poder hacerlo y no fue hasta abril de 2023 que pude lograrlo.

-Entiendo que tu papá jugó squash e incluso llegó a ser campeón nacional en un deporte que en el Perú era prácticamente desconocido.

-Sí, mi papá fue campeón nacional, más o menos desde 1993 y comenzó a jugar bastante tarde a los 18 años. El squash en el Perú se juega solo en clubs privados, entonces es un poco complicado que se difunda tanto y por eso no hay mucha gente jugándolo. Mi papá comenzó a jugar con un grupo de amigos y desde ahí le encantó el deporte y nunca lo dejó. Desde que yo era muy chico me llevaba a los partidos y desde ahí fue que me encantó el deporte.

-¿Cuál fue la primera cancha de squash en el Perú?

-No sé cuál fue la primera cancha, pero los clubs más antiguos con canchas son el Terrazas, el Regatas y el Jockey Club.

-¿Qué te llevó a establecerte en Boca Ratón?

-Desde el comienzo de 2021 tuve una lesión en la cadera un poco complicada y fui a Boca Ratón a ver fisioterapeutas y doctores y desde ahí me encantó. Conocí a mi preparador físico, que me ayudó a rehabilitarme de la lesión, y hasta ahora sigo con él. Ya son tres años que llevo viviendo ahí.

-¿Cómo cambió tu juego desde que empezaste a entrenar con el canadiense Jonathon Power?

-Entrenar con un ex número uno del mundo fue algo que, cuando yo tenía 13 ó 14 años, no me lo podía creer. Siempre Jonathon había sido un ídolo para mí desde muy chiquito, y entrenar y que me enseñara toda su experiencia, anécdotas y todo lo que vivió, me dio una motivación bien grande, e influyó muchísimo en mi juego.

-¿Dónde conociste a Jonathon Power?

-Yo vine a jugar el Canadian Junior Open y el US Junior Open, cuando tenía 13 años. Era un torneo sub-15, para menores de 15 años. Vine con mi papá. Gané los dos torneos y me imagino que Jonathon escuchó de mí o me habrá visto jugar algún partido del Canadian Junior Open en Niágara, y desde ahí se contactó conmigo a través de un peruano que vive en Toronto y que ahora es muy amigo de mi papá, pero fue así por teléfono.