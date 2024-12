El "privilegio de dirigir a Messi", la gran razón de Mascherano

Mascherano, con una amplia y exitosa carrera como jugador, en la que coincidió con varios de los futbolistas actuales del Inter Miami, vivirá su primera experiencia como director técnico de un club, luego de hacerse cargo de selecciones inferiores de Argentina.

Entre esos excompañeros del "Jefecito" con los que se reencontrará en el sur de la Florida, está, nada más y nada menos, que Lionel Messi. El astro de Rosario ha causado un impacto gigantesco desde su arribo a la institución a mediados del año pasado, no solo con su aporte dentro del campo, sino también con su simple presencia, que ha incrementado la asistencia a los distintos estadios de la MLS y también ha motivado a otros grandes del fútbol europeo a probar suerte en el circuito.

Pueden anotar a Mascherano como otro de esos que se vio influenciado por el "10" para dar un paso al frente cuando llegó la llamada desde Miami.

"El privilegio de poder dirigir a Messi", respondió Mascherano ante la interrogante de cuál fue su mayor motivación para asumir el reto, en declaraciones recogidas por AS USA Latino. "Obviamente, jugadores del calibre de mis excompañeros como Luis (Suárez), 'Busi' (Sergio Busquets), Jordi (Alba) y otros que he tenido la oportunidad de conocer, en especial los argentinos", añadió.

Asimismo, el nuevo entrenador, que firmó un acuerdo que lo unirá al equipo hasta por lo menos 2027, destacó que la buena cantidad de prospectos con los que cuenta el Inter Miami también fue un aliciente interesante para llamar su atención.

"Algunos de los jugadores jóvenes de la academia como Noah Allen y David Ruiz, que tienen potencial. He trabajado con futbolistas jóvenes por un largo tiempo y disfruto poder mantener la oportunidad de seguir haciéndolo", comentó.

El Inter Miami se quedó con el Supporters' Shield después de registrar la mejor temporada regular en la historia de la MLS en este pasado torneo, en el que acabaron con 74 puntos en 34 partidos; sin embargo, los rosas fueron eliminados de forma sorpresiva en la primera ronda de los playoffs por el Atlanta United.

Mascherano se mantuvo al tanto del transitar del conjunto, por lo que sabe muy bien a qué atenerse.

"El equipo lo ha hecho muy bien. Desafortunadamente, durante los playoffs tuvieron un par de juegos malos y quedaron eliminados", recordó Mascherano. "Tenemos que analizar el panorama completo, no solo el último escalón. Desde allí, con mi ayuda, mis ideas, lo que pienso, lo que me gusta, quizás pueda cambiar algunas cosas en el estilo de juego, pero no mucho", cerró.