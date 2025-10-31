El rol que podria jugar Shohei Ohtani en un posible Juego 7 de la Serie Mundial

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles sostiene el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) durante una ceremonia tras el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde los Dodgers derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1 en el Dodger Stadium el 17 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

El mánager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts , no descarta ninguna posibilidad con Shohei Ohtani si su equipo logra forzar un Juego 7 ante los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial .

Ohtani lanzó 93 pitcheos en la derrota 6-2 del Juego 4, pero podría volver a aparecer como relevista este fin de semana en Toronto. Roberts reconoció que evalúan incluso la opción de usarlo como abridor o jardinero, dependiendo del desarrollo de la serie.

“Creo que consideraríamos todo”, dijo Roberts. “Primero debemos enfocarnos en ganar el Juego 6 y luego ver la mejor forma de atacar un posible Juego 7”.

El uso de Ohtani como relevista implicaría un desafío técnico, ya que si entra al montículo después de ser bateador designado, los Dodgers perderían al DH. No obstante, si inicia el juego como lanzador, podría seguir bateando tras dejar el montículo.

AFP__20251029__2243879526__v2__MidRes__WorldSeriesTorontoBlueJaysVLosAngelesDodgersG Vladimir Guerrero Jr. (#27) de los Toronto Blue Jays observa tras conectar un jonrón de dos carreras en la tercera entrada contra Shohei Ohtani (#17) de los Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium el 28 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP

Ohtani, quien nunca ha sido relevista en MLB, sí tuvo algunas apariciones de relevo en Japón y fue el cerrador del equipo japonés en la final del Clásico Mundial 2023, donde ponchó a Mike Trout para sellar el campeonato.

Durante la práctica del jueves, Ohtani tomó bateo en el campo, algo poco habitual en él, y envió pelotas al hotel detrás del jardín central. En esta postemporada, batea .250 con ocho jonrones, 14 impulsadas y 14 boletos, con un OPS de 1.109, además de 2-1 con 3.50 de efectividad y 25 ponches en 18 entradas desde el montículo.

Si finalmente actúa como relevista, debería ocupar una posición defensiva para permanecer en el juego tras su aparición. En 2021, con los Angelinos, llegó a disputar siete encuentros como jardinero, antes de que la MLB cambiara la regla que ahora permite a los pitchers abridores continuar como DH tras ser reemplazados.