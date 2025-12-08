Jeff Kent el único elegido al Salón de la Fama 2026 por el Comité de la Era Contemporánea

La leyenda de los Gigantes de San Francisco, Jeff Kent (der.), conversa con Dusty Baker #12, mánager de los Rojos de Cincinnati, en el Día de las Leyendas de los Gigantes de San Francisco, antes de un partido de béisbol de la MLB entre los Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco el 11 de junio de 2011 en el AT&T Park de San Francisco, California.

El legendario segunda base Jeff Kent fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown 2026 tras recibir 14 de los 16 votos posibles por parte del Comité de la Era Contemporánea, convirtiéndose en el primer miembro confirmado de la clase del próximo año.

Kent superó en la votación a Carlos Delgado, quien obtuvo nueve votos, mientras que Don Mattingly y Dale Murphy consiguieron seis cada uno. En cambio, figuras como Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela recibieron menos de cinco votos y, de acuerdo con las nuevas reglas, no podrán volver a ser considerados hasta 2032. Si vuelven a quedar por debajo del mínimo, quedarán descartados definitivamente.

El segunda base con más jonrones de la historia

Considerado uno de los bateadores más prolíficos en su posición, Jeff Kent terminó su carrera con línea ofensiva de .290/.356/.500, sumando 377 jonrones, la cifra más alta para un segunda base en la MLB. Acumuló además 2.461 hits y 1.518 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas.

Kent jugó con Blue Jays, Mets, Indians, Giants, Astros y Dodgers, y solo él y Rogers Hornsby han logrado un slugging superior a .500 entre segunda base con más de 7.000 apariciones.

MVP, Silver Slugger y estrella con los Giants

Con los San Francisco Giants, Kent conectó 175 cuadrangulares, ganó el MVP de la Liga Nacional en 2000 y tres de sus cuatro premios Silver Slugger, formando una poderosa dupla ofensiva junto a Barry Bonds. También ayudó a los Giants a llegar a la Serie Mundial de 2002, y llevó a tres equipos distintos a playoffs.

Ceremonia y novedades

Kent llega al Salón de la Fama tras un largo camino. En la votación de la BBWAA nunca superó el 46.5%, logrado en 2023, su último año en la papeleta de los escritores.

Será el primer integrante de la clase del Salón de la Fama 2026, a la espera del resultado de la votación de la BBWAA que se anunciará el 20 de enero. Las ceremonias de inducción están programadas para el 27 de julio en Cooperstown.