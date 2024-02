En su regreso al circuito, Tiger Woods asegura que "todavía adoro competir"

"Una 'W' ('Win', victoria) estaría bien, ¿verdad?", respondió Woods este miércoles a la pregunta de qué consideraría una semana exitosa en el Riviera Country Club.

En ese mismo campo, Woods hizo su debut en el circuito PGA cuando era un estudiante de secundaria de 16 años.

Picsart_24-02-13_19-59-40-425.jpg Tiger Woods habla en una conferencia de prensa antes del torneo de golf Genesis Open, el lunes 12 de febrero de 2024, en el área de Pacific Palisades de Los Ángeles. AP/Eric Thayer

Pese a ser un escenario tan familiar, el Riviera Country Club sigue siendo el campo en el que más ocasiones ha competido Woods sin alzar el trofeo.

"Espero encontrar una solución y poder meterme en la pelea y quizá conseguir una 'W' al final de la semana", afirmó.

Woods, de 48 años, vivirá una semana de estrenos en Los Ángeles, ya que jugará con un nuevo caddie y una nueva indumentaria, después de que en enero terminara su histórico acuerdo de patrocinio con Nike.

El torneo también será una prueba física sobre las esperanzas de Woods de jugar al menos una vez al mes en esta temporada.

El ganador de 15 títulos de Grand Slam no compite en un evento de PGA desde el Masters de Augusta de abril de 2023, que abandonó en plena competencia.

Posteriormente, el golfista se sometió a una nueva operación de tobillo producto de las secuelas del accidente que, según dijo el miércoles, ha logrado aliviarle dolor.

Tiger Woods no se engaña:

Tiger, que disputó dos eventos no oficiales en diciembre, reiteró que su golpeado físico no le permitirá jugar más a su mejor nivel, pero aun así no pierde la ilusión por este deporte.

"Todavía adoro competir, jugar, formar parte del golf", recalcó. "Es el juego de mi vida y no quiero dejar de jugar nunca".

Woods tomará la salida del Genesis Invitational el jueves formando grupo con sus buenos amigos Justin Thomas y Gary Woodland.

El número uno mundial, Scottie Scheffler, lidera el conjunto de favoritos al título entre los que no se cuenta el español Jon Rahm, vigente campeón, después de que abandonara este año el PGA para sumarse al circuito rival LIV Golf.

FUENTE: AFP