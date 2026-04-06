lunes 6  de  abril 2026
Fútbol

Escándalo en la AFA: procesan a presidente de la federación por evasión fiscal y se presenta el libro “AFAGATE”

La crisis institucional del fútbol argentino suma un nuevo capítulo mientras el periodista Nicolás Pizzi lanza su investigación más reciente

Nicolás Pizzi beunba+
Por Pedro Felipe Hernández

El fútbol argentino vuelve a quedar en el centro de la polémica. La justicia procesó a Claudio Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, por presunta evasión fiscal, en un fallo que sacude a la estructura dirigencial del campeón del mundo.

La decisión judicial, que también alcanza a otros dirigentes y a la propia AFA como entidad, llega en un contexto de máxima tensión política con el gobierno de Javier Milei y reabre el debate sobre la transparencia en el fútbol. En paralelo, este escenario cobra aún más relevancia con la inminente presentación del libro “Fútbol, corrupción y democracia: Argentina - AFAGATE”, una investigación que promete profundizar en los vínculos entre poder, dinero y deporte.

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Procesamiento, embargo y acusaciones: el golpe judicial a la AFA

Según el fallo, Tapia fue procesado por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un embargo de 350 millones de pesos y la prohibición de salir del país, lo que incluso pone en duda su presencia en el Mundial 2026.

La causa se originó tras una denuncia del organismo fiscal ARCA, que acusa a la AFA de retenciones indebidas y falta de pago de obligaciones por una suma millonaria. El juez sostuvo que existió un “patrón sistemático y deliberado” para postergar el ingreso de impuestos.

Desde la AFA niegan las acusaciones y aseguran que se trata de una persecución política impulsada por el gobierno nacional, en medio del conflicto por la posible implementación de las sociedades anónimas en el fútbol argentino.

“AFAGATE”: el libro que expone el lado oscuro del fútbol argentino

En este contexto explosivo, el periodista Nicolás Pizzi —quien ya ha investigado en profundidad el entramado dirigencial del fútbol y cuya labor hemos abordado anteriormente— presenta su nuevo libro:

“Fútbol, corrupción y democracia: Argentina - AFAGATE”

La obra busca reconstruir, con investigación periodística, los mecanismos de poder dentro de la AFA y las denuncias que hoy vuelven a cobrar fuerza tras el reciente fallo judicial.

Presentación oficial con transmisión en vivo

El evento se llevará a cabo el:

Fecha: martes 7 de abril de 2026

Lugar: Club Francés, Buenos Aires

Hora: 6:00 PM (Argentina) / 5:00 PM (Miami)

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IMPORTANTE: La presentación contará con transmisión en vivo, permitiendo que el público pueda seguir el evento desde cualquier parte del mundo.

Además de Pizzi, participarán analistas y referentes del ámbito político y deportivo, en una mesa que promete debate y repercusión.

Un momento clave para el fútbol argentino

La coincidencia entre el avance judicial contra la AFA y la publicación de este libro no es menor. El fútbol argentino atraviesa uno de sus momentos más sensibles a nivel institucional, con cuestionamientos que van desde la gestión dirigencial hasta el formato de los torneos y las decisiones arbitrales.

La figura de Tapia, que ya venía siendo cuestionada por sectores de la afición, queda ahora en el centro de una tormenta que trasciende lo deportivo.

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