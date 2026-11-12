"Está muy tocado", asegura DT del Andorra sobre Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero Jesús Owono, de Guinea Ecuatorial, reacciona tras recibir un gol en un partido de la Copa Africana de Naciones, el 31 de diciembre de 2025.

MADRID.- El portero del Andorra, Jesús Owono , "está muy tocado por la situación" tras la muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, en un choque entre ambos, afirmó este jueves su entrenador, Carles Manso.

Owono salió a despejar un balón durante un partido de la Segunda División el 2 de noviembre, impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

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"Está muy tocado por la situación y evidentemente no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque y que al final es una tragedia con la que tiene que convivir desgraciadamente", explicó el técnico del Andorra.

En una rueda de prensa tras la vuelta a los entrenamientos del Andorra, Manso explicó que el portero se ha refugiado en su familia, amigos y pareja.

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, celebra tras anotar un gol en un partido. HANDOUT / CD TENERIFE / AFP

"Estamos intentando respetarle esa intimidad y ese proceso que él está viviendo ahora mismo de una situación tan complicada como esta", añadió Manso, que reiteró sus condolencias a los familiares de De Miguel.

Dentro de esa situación, el club le ha dado "ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, querer volver, no querer volver, cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así", explicó Manso.

El propio Owono afirmó en una carta pública la pasada semana que estaba pasando "los días más difíciles" de su vida.

"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", añadió antes de mostrarse dispuesto a afrontar las consecuencias de lo ocurrido.

Palace destituye a su entrenador

La aventura de Pierre Sage en el Crystal Palace ha durado apenas 16 partidos, luego de que el club londinense, actual colista de la Premier League, anunciara este jueves el cese de su entrenador francés.

Sage, fichado por el Crystal Palace en junio pasado, estaba siendo muy criticado por los pobres resultados del vigente campeón de la Conference League.

El Crystal Palace es el último equipo de la Premier League, con solo siete puntos, y con dos victorias y un empate como únicos resultados positivos.

Con 24 goles encajados en esos 10 partidos, la defensa de los "Eagles" es, además, la peor del campeonato inglés.

En la Europa League los resultados tampoco han sido demasiado positivos: una victoria y dos empates en cuatro jornadas y sólo 5 puntos sumados, lo que deja al club londinense en la 21ª posición, muy lejos del Top 8 que clasificará directamente para los octavos de final.

FUENTE: AFP