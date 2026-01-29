Estas son las tres adquisiciones más significativas de los Marlins en el invierno hasta ahora

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

La temporada muerta de los Marlins de Miami ha sido todo menos "muerta" hasta ahora. El alto mando de los peces, que ha asegurado que buscará competir en la próxima temporada, luego de quedar eliminado en el torneo anterior, se ha encargado de mover a varias piezas de peso, como los lanzadores Edward Cabrera y Ryan Weathers , con la intención de fortalecer otras áreas de la organización.

Si bien el receso entre campañas todavía tiene mucho camino por delante, el roster de los Marlins parece ir tomando cada vez más forma rumbo al siguiente certamen de las Grandes Ligas .

A continuación se presentan las tres adquisiciones más significativas que ha hecho Miami desde la culminación de la contienda 2025.

Pete Fairbanks

Con la pérdida de Ronny Henríquez hasta la temporada 2027, era más que necesario que los Marlins encontraran refuerzos para su bullpen. Fairbanks, que llega con una sólida hoja de vida con los vecinos Rays de Tampa Bay, encaja perfectamente en lo que buscaba el conjunto del sur de la Florida.

El derecho registró una efectividad de 2.83 con 59 ponches en 60.1 entradas de labor con los Rays en la zafra anterior y se ha ganado una reputación como un hombre muy valioso para la recta final de los encuentros.

Owen Caissie

El canadiense fue la pieza central que llegó a los Marlins en el cambio que llevó a Cabrera a los Cachorros de Chicago hace varias semanas.

Caissie, de 23 años de edad, promete adueñarse de gran parte del protagonismo en el futuro inmediato de la institución, luego de una breve primera pasantía por las mayores con los oseznos en la que disputó 12 compromisos y registró una línea ofensiva de .192/.222/.346 con un jonrón. Asimismo, en las menores bateó .286/.386/.551 con un OPS de .937 y 22 bambinazos en 99 choques.

Esteury Ruiz

El dominicano pasó su última campaña con los Dodgers de Los Ángeles y ligó apenas para .190/.261/.333 con un cuadrangular en 19 duelos. Sin embargo, en Triple A conectó para .304/.412/.511 y cosechó un OPS de .923 con 16 vuelacercas en 106 juegos.

Los californianos lo canjearon rumbo a Miami el pasado 30 de diciembre y Ruiz promete ser un gran contribuyente para los Marlins, entre otras cosas, son su velocidad.