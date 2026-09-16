miércoles 16  de  septiembre 2026
FÚTBOL

Excapitán de Venezuela anuncia su retiro del fútbol

El centrocampista Tomás Rincón, uno de los grandes referentes del balompié en Venezuela en años recientes, se encontraba sin equipo desde julio

El centrocampista venezolano Tomás Rincón celebra luego de anotar un tiro penal en un partido de la Copa América, el 5 de julio de 2024.

El centrocampista venezolano Tomás Rincón celebra luego de anotar un tiro penal en un partido de la Copa América, el 5 de julio de 2024.

SAM HODDE / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

CARACAS.- El centrocampista Tomás Rincón, uno de los mayores exponentes del fútbol venezolano, anunció este miércoles su retiro como jugador tras dos décadas de carrera.

Rincón, de 38 años, se encontraba sin equipo desde julio cuando el Santos de Brasil rescindió su contrato luego de tres temporadas con un rendimiento discreto.

Lee además
El mediocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, saluda tras la culminación de un partido, el 11 de marzo de 2026.
FÚTBOL

Mourinho tras el estreno triunfal del Real Madrid en Champions: "Tres puntos importantísimos"
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Rayo Vallecano, el 12 de septiembre de 2026.
FÚTBOL

Mbappé encabeza la goleada del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano

"Llegó el momento de cerrar una etapa que durante tantos años fue mi vida y no es fácil poner en palabras lo que significa para mí despedirme del fútbol como jugador", dijo el excapitán de la Vinotinto en un video publicado en sus redes sociales.

Aguerrido volante de primera línea, el "General" pone así fin a una carrera en la que acumuló 143 apariciones con la selección venezolana, con la que debutó en 2008, y 576 partidos a nivel de clubes.

Debutó en la primera división venezolana a los 19 años con el Zamora FC en 2007. Luego pasó brevemente al Deportivo Táchira, desde donde saltó a Europa con una cesión al Hamburgo alemán.

Tras cinco temporadas en la Bundesliga pasó el mayor tramo de su carrera (2014-2023) en Italia, donde defendió los colores del Génova, el Torino, la Sampdoria y la Juventus.

Con la Vecchia Signora ganó dos de sus tres coronas como profesional, la liga y la Copa Italiana en 2017. Con el Santos, el viejo equipo de Pelé, obtuvo el título de la segunda división brasileña en 2024.

"Desde niño soñé con llegar lejos, pero nunca imaginé todo lo que este camino me permitiría vivir", rememora en su video de despedida.

Formó parte de las plantillas vinotinto que quedaron a tan solo dos puntos del repechaje en las eliminatorias sudamericanas para los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Norteamérica 2026, lo más cerca que ha estado Venezuela de un cupo mundialista.

También fue clave en el cuarto lugar alcanzado en la Copa América 2011, la mejor participación del país en la competencia.

Asumió la capitanía de la Vinotinto en 2015 tras el retiro de otro emblema del mediocampo venezolano, Juan Arango. Mantuvo ese rol por una década.

¿Futuro como DT?

Sin entrar en detalles asomó que se mantendrá en el mundo del fútbol.

"Hoy termina mi etapa como jugador, pero no mi relación con el fútbol. Sería imposible, el fútbol fue una parte de quien soy y siempre lo será", afirmó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cristian ‘Kily’ González, nuevo entrenador del Inter Miami de Messi

Argentina anuncia sus primeros tres amistosos desde la salida de Messi

Un último baile: Messi se despedirá de Argentina en amistoso en octubre en Buenos Aires

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario Max Álvarez
DORAL

Empresario Max Álvarez desmiente y rechaza supuestas redadas de ICE en El Arepazo

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..
ACUERDO

Alex Saab pacta con la Fiscalía de EEUU "dar información" que implica a altos funcionarios de Venezuela

Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue capturado este fin de semana en Venezuela, tras años de prófugo. (FBI)
LOS MÁS BUSCADOS

EEUU captura en Venezuela a alias "El Ingeniero", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Zombi manifiesto. 
RESEÑA

"Zombi manifiesto", una obra de denuncia y rescate de la memoria histórica

Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Te puede interesar

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

Por Leonardo Morales
Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Boceto del puente peatonal en Miami Beach
OBRA CANCELADA

Fracasa proyecto de puente peatonal en entrada de Miami Beach

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.
CONSUMO

Ventas minoristas en EEUU repuntan un 6% en agosto

Imagenr referencal.
INFORME

ONU advierte que la represión y los "colectivos" siguen intactos en Venezuela, tras captura de Maduro