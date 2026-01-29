viernes 30  de  enero 2026
BALONCESTO

Excompañero de Antetokounmpo considera que el Heat es la mejor opción para él

Robin López, quien compartiera con el griego Giannis Antetokounmpo en los Bucks, expresó que lo mejor que podría pasarle al estelar es terminar en el Heat

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, corre en la cancha durante un juego en contra de los Trail Blazers de Portland, el 4 de enero de 2025.

AFP

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los rumores de cambio alrededor de Giannis Antetokounmpo no son nuevos. El estelar jugador griego ha estado envuelto en conversaciones de posibles canjes a lo largo de toda la temporada actual y aunque su preferencia sería permanecer en los Bucks de Milwaukee, la franquicia no se ha hecho favores a nivel competitivo.

Antetokounmpo, uno de los máximos baluartes de la NBA hoy en día, no ha señalado abiertamente que desea marcharse de su equipo actual, pero reportes recientes apuntan a que estaría dispuesto a ser cambiado. Entre tantos conjuntos interesados en sus servicios, el Heat de Miami luce como uno de los favoritos.

Robin López, excompañero del europeo en los Bucks, considera que la organización del sur de la Florida sería el destino ideal para Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo (3).jpg
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025.

AFP

En caso de que se concrete, sería un movimiento interesante para un alto mando de Miami que constantemente ha dado señales de estar en búsqueda de mejorías para el equipo, con miras a regresar a la cima de la NBA, en la que no han estado por varios años ya.

El estilo de juego del Heat también parece ajustarse a la perfección a Antetokounmpo, pues se trata de un esquema que plantea transiciones frecuentes y defender tan duro como sea posible. Una delantera con el griego y Bam Adebayo bien podría ser una pesadilla para cualquier equipo rival.

"Realmente pienso que la personalidad de Giannis encaja bien con el Heat de Miami", señaló López en NBA TV. "Pienso que ambos tienen esa motivación intensa y pasión por levantar un campeonato a cualquier costo".

Lejos de una garantía

Tal como era de esperarse en un cambio por su principal estrella, los reportes señalan que los Bucks estarían solicitando un paquete enorme para poder ceder a Antetokounmpo.

El Heat parece contar con las piezas necesarias para poder orquestar un cambio de semejante magnitud, otra de las razones por las que múltiples expertos los han colocado como uno de los favoritos para recibir al griego.

De cualquier forma, Milwaukee tendrá la última palabra. Lo que sí es seguro es que, en un mundo de opciones, los muchachos de Erik Spoelstra parecen llevar las de ganar en caso de que la directiva de los Bucks finalmente decida tirar del gatillo.

