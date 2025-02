Exnúmero 1 del mundo, Simona Halep anuncia su retiro

"No sé si os hablo con alegría o tristeza, pero he tomado esta decisión según mi conciencia. Mi cuerpo no puede más, pero hoy quería jugar y despedirme en la pista", explicó la jugadora ante el público rumano.

Simona Halep: Entre la gloria y la sombra

Halep fue sancionada en 2023 con cuatro años de inhabilitación por un positivo en un control antidopaje del año anterior, pero apeló al TAS y su castigo fue reducido a nueve meses, por lo que pudo volver a competir en marzo de 2024. Tras varias lesiones y falta de continuidad, la exnúmero uno del ránking (ahora es la 870) y ganadora de dos Grand Slams (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019) recibió una invitación para jugar este torneo WTA 250.

Pero la rumana no llegó a recuperar el nivel que le permitió alzarse al trono mundial en octubre de 2017, y que ocupó durante un total de 64 semanas a lo largo de su carrera.

AP23233839380524.jpg En esta foto del 29 de agosto de 2023, la rumana Simona Halep devuelve ante la ucraniana Daria Snigur durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. AP/Seth Wenig

Halep se despide con 24 títulos en su palmarés, entre ellos Roland Garros en 2018 y Wimbledon en 2019. También disputó otras tres finales del Grand Slam (Roland Garros 2014 y 2017 y Abierto de Australia 2018).

“El tenis no lo es todo en mi vida, tengo muchos deseos y metas más allá del deporte. Todo lo que hice en el pasado fue extraordinario, puede que ni siquiera soñara con convertirme en un número uno del mundo o ganar dos títulos de Grand Slam, pero trabajé muy duro para ello y logros así me han hecho sentirme realizada como tenista. Ahora quiero hacer algo más, no solo en el tenis. La primera parte de mi vida se basó únicamente en el tenis, pero ahora quiero explorar otros caminos”, concluye Halep, que debutará esta tarde en Cluj-Napoca ante la italiana Luciana Bronzetti.

FUENTE: AFP