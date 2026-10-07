miércoles 7  de  octubre 2026
Fórmula 1

F2: La antesala de la Formula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez en México para 2027

Como parte de las actividades en pista del Gran Premio de México, la Formula 2 formará parte de la oferta del fin de semana del 29 al 31 octubre de 2027

El piloto británico monegasco de Ferrari, Oliver Bearman, conduce delante del piloto brasileño de Aston Martin, Felipe Drugovich, durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula Uno en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el 25 de octubre de 2024.

El piloto británico monegasco de Ferrari, Oliver Bearman, conduce delante del piloto brasileño de Aston Martin, Felipe Drugovich, durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula Uno en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el 25 de octubre de 2024.

AFP / Yuri CORTEZ
Por Karla Roca

La Formula 2 es considerada como el último escalón de los jovenes pilotos antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo.

México se ha convertido en una de las sedes más importantes del automovilismo mundial, y con la llegada de la Formula 2 como parte de las categorías de soporte del Gran Premio de México, se reafirma su presencia.

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Esta incorporación resulta especialmente importante pues actualmente la parrilla de Formula 2 tiene a un par de pilotos mexicanos que han tenido fines de semana bastante destacados en la última temporada: Rafael Villagómez y Noel León.

México le abre las puertas al campeonato de Formula 2

Como parte de las actividades en pista del Gran Premio de México, la Formula 2 formará parte de la oferta del fin de semana del 29 al 31 octubre de 2027, permitiendo que los aficionados disfruten de dos carreras más, una larga y una corta.

Hasta el momento se ha dado a conocer que esta categoría estará pactada hasta la temporada 2028, sin embargo, se espera que al igual que la carrera de F1, se negocié una extensión y que de esta manera el Autódromo Hermanos Rodríguez forme parte del calendario habitual.

Bruno Michel, CEO de la Formula 2, reveló que la llegada de esta categoría a suelo mexicano era solo cuestión de tiempo, pues la respuesta del público nacional ha sido la esperada cuando se habla de automovilismo:

“La incorporación de la Ciudad de México a nuestro calendario de FIA Formula 2 permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias y fortalecerá su posición como una plataforma global para la próxima generación de talentos de Formula 1”

Por su parte, Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México aseguró que la llegada de la F2 a México no solo representa una oportunidad para que la afición disfrute de la acción en pista, sino también para que los pilotos locales corran ante “su gente”.

León y Villagómez, los héroes locales más allá de ‘Checo Pérez’

Aunque ‘Checo’ Pérez aun continúa vigente en la máxima categoría del automovilismo disfrutando de su primera temporada con Cadillac, el mexicano ha mencionado que su retiro definitivo está cerca, por lo que presencia de jóvenes promesas como Rafael Villagómez y Noel Léon en la llamada “antesala de la F1”, refuerza la idea de que el automovilismo nacional seguirá teniendo representantes a la altura.

Rafael Villagómez hasta el momento colecciona un total de cinco podios en la F2, incluidos tres en 2026, dos de ellos obtenidos en el icónico circuito de Silverstone durante el mismo fin de semana.

Por su parte, Noel León, ya ha conseguido un total de tres victorias esta temporada en trazados de ensueño como Montreal, Mónaco y Budapst. Tras estos resultados, el mexicano es considerado como uno de los contendientes más fuetes para llevarse el campeonato de pilotos.

Volantes como el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Franco Colapinto, Lando Norris, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y el mismo Sergio Pérez, corrieron en su momento para la Formula 2 antes de llegar al pináculo del automovilismo.

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