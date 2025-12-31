FIFA reflexiona sobre una evolución de la regla del fuera de juego

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

PARÍS.- El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , dejó entrever una evolución de la regla del fuera de juego, defendida por el francés Arsène Wenger , con el objetivo de hacer el juego "más atractivo", durante la World Sports Summit de Dubái.

"Seguimos mirando cómo pueden evolucionar las reglas para hacer el juego más ofensivo, más atractivo", explicó el dirigente de la instancia mundial del fútbol, precisando que "las interrupciones de la acción deben ser reducidas al mínimo".

Fútbol Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

FÚTBOL Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

"Miramos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado a lo largo de los años, y que requiere actualmente que el delantero esté por delante del [último] defensor o sobre la misma línea", declaró Infantino.

"Quizá en el futuro", el jugador deberá estar "completamente por delante para que sea fuera de juego", añadió. Dicho de otro modo, no habría fuera de juego por una pierna o un brazo por delante del último defensor.

Lionel Messi (76) El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025. JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP

Esta evolución, favorable a los delanteros, cuenta con el apoyo del antiguo entrenador del Arsenal, Wenger, actual director de desarrollo del fútbol en la FIFA.

Ese proyecto, que ya ha sido probado en torneos para jóvenes, deberá ser aprobado por la Ifab, la instancia garante de las reglas del juego, cuya reunión anual está prevista para el 20 de enero en Londres y después deberá ser validado por la FIFA.

Aunque parece poco probable que la nueva regla se aplique en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el periódico deportivo español AS apunta a una entrada en vigor a partir de la próxima temporada.

Chelsea vuelve a tropezar

El Chelsea volvió a tropezar, esta vez con un empate 2-2 en casa contra el Bournemouth, el martes en la decimonovena jornada de la Premier League.

Los Blues cierran así un mes muy decepcionante, en el que solo sumaron un triunfo en siete partidos ligueros.

Estaba en el podio de la Premier League y parecía candidato al título, pero en diciembre los campeones mundiales solo pudieron ganar a un rival (Everton), empatar tres partidos y perder dos.

Son quintos en la tabla, fuera de la zona Champions, a la espera del resto de partidos de esta decimonovena jornada.

FUENTE: AFP