martes 14  de  abril 2026
DEPORTES

Joshua y Fury negocian para cerrar su esperado combate en noviembre

El inglés Tyson Fury firmó el sábado su regreso al ring tras 16 meses de retirada con una victoria ante Arslanbek Makhmudov por la vía de los puntos

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

El británico Anthony Joshua celebra luego de conseguir la victoria por nocaut técnico en la cartelera del 23 de diciembre de 2023 en Arabia Saudí.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Los pesos pesados británicos Anthony Joshua y Tyson Fury cierran los detalles para enfrentarse en un esperado combate en noviembre, señaló este martes el promotor Eddie Hearn.

Hearn subrayó que está "bastante seguro" de que el combate finalmente tendrá lugar a finales de este año.

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Anthony Joshua regresa al Reino Unido luego de accidente mortal en Nigeria

Fury firmó el sábado su regreso tras 16 meses de retirada con una victoria ante Arslanbek Makhmudov por la vía de los puntos.

Tras ese combate, Netflix anunció en redes sociales que se había cerrado el acuerdo para la pelea más lucrativa en la historia del boxeo británico entre las estrellas Fury y Joshua.

Hearn dijo que la plataforma de streaming se adelantó, pero confía en que la pelea se llevará a cabo.

Joshua primero necesita volver al ring en una pelea de preparación después de su victoria en diciembre sobre la estrella de YouTube Jake Paul, en su única aparición en 19 meses.

"Las instrucciones que tengo de AJ (Anthony Joshua) son cerrar la pelea y en eso nos vamos a centrar. No diría realmente que haya puntos de fricción, pero, obviamente, cuando recibes un contrato es muy natural responder con un montón de cosas", explicó Hearn.

"No es nada importante, solo detalles sobre con quién pelea en julio, cuándo pelea, dónde va a ser la pelea", añadió.

Joshua se vio involucrado en un accidente de coche en Nigeria en diciembre en el que murieron dos de sus amigos más cercanos.

En la próxima quincena se espera que los médicos le den el visto bueno para reanudar los entrenamientos completos tras las lesiones sufridas en el accidente.

El boxeador de 36 años ha estado trabajando su preparación física en Ucrania con el campeón del CMB, la AMB y la FIB, Oleksandr Usyk.

Fonseca vence a Tabilo

La joven promesa brasileña João Fonseca, N.35 del mundo, derrotó este martes al chileno Alejandro Tabilo (45º) en la primera ronda del torneo ATP 500 de Múnich.

El tenista carioca, de 19 años, se impuso en tierra batida ante Tabilo por 7-6 (7/1) y 6-3, toda una venganza contra un rival que le había apeado en segunda ronda del certamen de Buenos Aires en febrero.

Fonseca se enfrentará en octavos de final al francés Arthur Rinderknech (26º).

Con Fonseca, serán dos los tenistas sudamericanos en la ronda de los 16 mejores en Múnich, después de que el argentino Francisco Cerúndolo (19º) lograse el pase el lunes tras derrotar al indio Sumit Nagal.

FUENTE: AFP

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