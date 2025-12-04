Venezolano héroe de los Dodgers en la Serie Mundial es recompensado con otro año en Los Ángeles

Los Angeles Dodgers aseguraron la continuidad de uno de los nombres más queridos y respetados dentro del clubhouse. El infielder Miguel Rojas, pieza clave en el bicampeonato angelino, acordó un contrato de un año y 5.5 millones de dólares, según reportó Jack Harris (Los Angeles Times).
Regreso asegurado para 2026 y futuro en la oficina del club
De acuerdo con Alden González (ESPN), la temporada 2026 será la última para Rojas como pelotero activo. Tras su retiro, el venezolano pasará a trabajar en la oficina principal de los Dodgers, donde aportará su experiencia en el área de desarrollo de jugadores, un rol que la organización valora profundamente por su liderazgo y ética de trabajo.
El héroe del Game 7 que quedó grabado en la historia
Rojas, de 36 años, se convirtió en figura inolvidable al conectar un jonrón del empate en el noveno inning del Juego 7 de la Serie Mundial frente a los Toronto Blue Jays, un batazo que cambió el destino del encuentro y abrió la puerta para que Los Ángeles levantara su segundo título consecutivo.
Ese momento histórico reforzó su reputación como jugador clutch, líder silencioso y pieza fundamental en las aspiraciones del equipo.
Números sólidos en 2025
En la campaña 2025, el venezolano registró:
7 jonrones
27 carreras impulsadas
.715 de OPS
114 juegos disputados
Rojas ha vestido el uniforme de los Dodgers durante las últimas tres temporadas, aportando defensa élite, versatilidad en el infield y presencia de veterano en un roster lleno de estrellas.
Un cierre de carrera ideal para un referente del clubhouse
El acuerdo por un año le permite a Rojas despedirse del terreno de juego en el mismo lugar donde escribió los capítulos más memorables de su trayectoria. Para los Dodgers, mantenerlo en el club —primero como jugador y luego como parte de la gerencia— es una apuesta por la continuidad cultural y el liderazgo interno.