Venezolano héroe de los Dodgers en la Serie Mundial es recompensado con otro año en Los Ángeles

Miguel Rojas #72 de los Dodgers de Los Ángeles se dirige al público durante la Celebración de la Serie Mundial de los Dodgers 2025 en el Dodger Stadium el 3 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Los Angeles Dodgers aseguraron la continuidad de uno de los nombres más queridos y respetados dentro del clubhouse. El infielder Miguel Rojas , pieza clave en el bicampeonato angelino, acordó un contrato de un año y 5.5 millones de dólares, según reportó Jack Harris (Los Angeles Times).

De acuerdo con Alden González (ESPN), la temporada 2026 será la última para Rojas como pelotero activo. Tras su retiro, el venezolano pasará a trabajar en la oficina principal de los Dodgers, donde aportará su experiencia en el área de desarrollo de jugadores, un rol que la organización valora profundamente por su liderazgo y ética de trabajo.

Fútbol Jordi Alba es multado por la MLS antes de la final: el español podrá jugar la MLS Cup pese a nueva sanción

Béisbol Japonés descarta a los Dodgers: “Prefiero derrotarlos antes que unirme a ellos”

El héroe del Game 7 que quedó grabado en la historia

Rojas, de 36 años, se convirtió en figura inolvidable al conectar un jonrón del empate en el noveno inning del Juego 7 de la Serie Mundial frente a los Toronto Blue Jays, un batazo que cambió el destino del encuentro y abrió la puerta para que Los Ángeles levantara su segundo título consecutivo.

Ese momento histórico reforzó su reputación como jugador clutch, líder silencioso y pieza fundamental en las aspiraciones del equipo.

Números sólidos en 2025

En la campaña 2025, el venezolano registró:

7 jonrones

27 carreras impulsadas

.715 de OPS

114 juegos disputados

Rojas ha vestido el uniforme de los Dodgers durante las últimas tres temporadas, aportando defensa élite, versatilidad en el infield y presencia de veterano en un roster lleno de estrellas.

Un cierre de carrera ideal para un referente del clubhouse

El acuerdo por un año le permite a Rojas despedirse del terreno de juego en el mismo lugar donde escribió los capítulos más memorables de su trayectoria. Para los Dodgers, mantenerlo en el club —primero como jugador y luego como parte de la gerencia— es una apuesta por la continuidad cultural y el liderazgo interno.