Fórmula 1: "Mi primera victoria no podría ser mejor", dice Gasly

Sin embargo, el piloto francés se limitó a responder que "estoy preparado, pero no depende de mí tomar esa decisión, como ya he dicho otras veces".

Lo vivido este domingo por Gasly, según cuenta en una entrevista con As.com, le recordó a sus pasos por la Fórmula 2 cuando lograba liderar las carreras de punta a punta.

"Después del reinicio, quedaban 20 vueltas hasta el final. Pasé a Lance en la primera curva y eso me tranquilizó para el resto de la carrera. Lewis (Hamilton) paró en la primera vuelta y yo ya estaba solo, me recordó a la Fórmula 2 cuando lideraba toda la carrera. Apreté al inicio, no quería que me cogieran el rebufo, pero las últimas vueltas fueron durísimas porque mis neumáticos sufrían y Carlos (Sainz) se acercaba cada vez más".

Pierre Gasly El piloto de AlfaTauri Pierre Gasly de Francia celebra después de ganar el Gran Premio de Fórmula 1 en el hipódromo de Monza en Monza, Italia, el domingo 6 de septiembre de 2020 Miguel Medina, Pool vía AP

Hamilton, que finalizó séptimo en Italia y lidera el mundial con 164 puntos, no dudó en ironizar contra Red Bull, una vez más, sosteniendo que les debió molestar que Gasly ganase con Alpha Tauri.

"Gasly ha vencido al equipo que le degradó, así que seguro que les ha dolido. No es fácil para un piloto cuando sucede algo así y por eso empatizó con él (...) Estoy muy impresionado, creo que ha hecho un trabajo fantástico, se merece tener éxito y espero que la victoria le haya creado una oportunidad para el futuro", dijo Hamilton, según recogió Marca.com