lunes 1  de  diciembre 2025
DEPORTES

Red Bull se disculpa con Antonelli tras acusar al joven de dejarse adelantar

En la penúltima vuelta del domingo, el italiano cometió un error en una curva que permitió a Lando Norris ganar una posición, lo que causó molestias en Red Bull

El italiano Andrea Kimi Antonelli tuvo la tarea de reemplazar al británico Lewis Hamilton en Mercedes durante 2025.

El italiano Andrea Kimi Antonelli tuvo la tarea de reemplazar al británico Lewis Hamilton en Mercedes durante 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA.- La escudería de Fórmula 1, Red Bull, declaró el lunes que lamentaba sinceramente haber sugerido que el piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, había facilitado la cuarta posición al McLaren de Lando Norris durante el Gran Premio de Catar, luego de que el joven piloto italiano recibiera amenazas de muerte.

Mientras el vigente tetracampeón del mundo Red Bull lideraba la carrera, Norris estaba bloqueado detrás de Antonelli.

En la penúltima vuelta, el italiano cometió un error en una curva que permitió al británico ganar una posición, sinónimo de dos puntos extra en la ajustada lucha por el título mundial.

"No estoy seguro de lo que le pasó a Antonelli, parece que simplemente se apartó y dejó pasar a Norris", le dijo Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen, al neerlandés por la radio, un mensaje retransmitido por las emisoras de televisión.

El consejero especial de Red Bull, Helmut Marko, insistió después en esa acusación, diciendo que Antonelli había "dejado pasar" a Norris.

Tras lo sucedido, el joven comenzó a recibir insultos en redes sociales y varios medios británicos indicaron que había recibido incluso "amenazas de muerte", y otros mensajes "sospechosos o graves" fueron detectados por Mercedes.

En un comunicado, Red Bull aseguró que los comentarios de su consejero fueron "claramente incorrectos" y la escudería aseguró "lamentar sinceramente que el piloto haya tenido que sufrir acoso en línea".

Por su parte, Mercedes aseguró que Lambiase se había disculpado con el director del equipo Toto Wolff.

"He hablado con Lambiase", declaró Wolff. "Le he visto y evidentemente él estaba emocionado en ese momento, dijo que no vio la situación".

El británico Norris contará con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen el próximo domingo, en el Gran Premio de Abu Dabi, último de la temporada y en el que se decidirá el título mundial.

Guardiola no sabe cuándo volverá Rodri

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fue incapaz de precisar este lunes la fecha de regreso a las canchas del centrocampista español Rodri Hernández, que tan solo ha jugado un minuto en los últimos diez partidos disputados por los Citizens.

El Balón de Oro 2024 se perdió prácticamente toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla y pese a que reapareció en el Mundial de Clubes, a mitad de año, se volvió a lesionar en octubre.

El campeón de Europa con España tampoco entró en la convocatoria para el partido del martes contra el Fulham, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Premier League y es duda para el fin de semana contra el Sunderland.

"No, todavía no", contestó Guardiola al ser preguntado en conferencia de prensa si Rodri, de 29 años, estaba disponible para el martes.

FUENTE: AFP

