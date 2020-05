Por el momento existe la posibilidad de que la Liga MX se reactive el próximo 15 de junio. Sin embargo, aunque el balón vuelva a rodar en los estadios mexicanos está claro que los directivos quieren obligar a que los futbolistas firmen un convenio que haga legal y permanente la reducción en sus pagos.

“Los jugadores tienen un contrato que los avala FIFA ante todo esto pide que se lleguen a arreglos y no se tomen decisiones unilaterales como lo ha hecho la Federación, pero si el futbolista firma un convenio, entonces no hay manera de ayudar”, advirtió Ortiz.

Por su parte, Ismael Valadvocero de la AMFpro, recomendó a los futbolistas no firmar ningún tipo de convenio si quiere que le respeten su salario.

“Lo que está pasando en las últimas semanas, que los directivos quieran abusar, que quieran amenazar de una u otra manera, para que los futbolistas firmen esos convenios y si no quedan fuera de equipo o hacen finiquitos, no es correcto. No obstante, el futbolista está cubierto, si no quiere firmar, se mete una controversia y el club debe de pagar su salario completo”, enfatizó.

