Grandeliga Wilyer Abreu se corona campeón del Festival del Jonrón Pepsi 2025

El grandeliga Wilyer Abreu celebra con el trofeo del festival de jonrones Pepsi 2025

El grandeliga venezolano Wilyer Abreu se convirtió en el nuevo rey del jonrón al conquistar la edición 23 del Festival del Jonrón Pepsi 2025, celebrado este lunes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El jardinero de los Medias Rojas de Boston brilló entre estrellas de la MLB y de la LVBP para darle el título a las Águilas del Zulia en una noche histórica.

El evento reunió a algunos de los peloteros más destacados del beisbol venezolano y caribeño, entre ellos:

Motores Comienza el juicio entre Michael Jordan y NASCAR

Fútbol Messi y Müller reeditan su rivalidad en la final de la MLS 2025

Ronald Acuña Jr., Willson Contreras, Yasiel Puig, Maikel García, Francisco Rentería, Andrés Chaparro, Salvador Pérez y Jackson Chourio.

Abreu avanzó a semifinales tras finalizar entre los cuatro primeros, con el siguiente ranking preliminar:

Ronald Acuña Jr. – 21 HR

Yasiel Puig – 21 HR

Wilyer Abreu – 20 HR

Andrés Chaparro – 20 HR

Embed - Pepsi Venezuela on Instagram: "CAMPEÓN de la Edición 23ª del Festival Jonrón Pepsi Wilyer Abreu @wilyerabreu se coronó con 9 jonrones en la fase final y demostró que jugársela con Pepsi es siempre atreverse a más NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN " View this post on Instagram

Camino al título: victorias sobre Puig y Chaparro

En semifinales, Wilyer Abreu derrotó a Yasiel Puig 15–13, asegurando su pase a la final.

En el duelo decisivo, venció 9–8 a Andrés Chaparro, también zuliano, para alzarse con el trofeo.

“Fue muy especial compartir la final con él”, dijo Abreu sobre Chaparro a LVBP.com. “Nos llevamos el trofeo al Zulia, que fue la meta desde un principio… Jamás pensé que podía ganarlo”.

Una final zuliana y récord histórico en jonrones

El Festival del Jonrón regresó a Valencia después de ocho años y lo hizo a lo grande:

se conectaron 232 jonrones, la cifra más alta en la historia del evento, ante más de 15.400 aficionados que llenaron el estadio.

Con esta victoria, Abreu se convirtió en el segundo zuliano en ganar el festival, luego de Carlos González (CarGo), bicampeón en 2015 y 2016.

“Estoy muy feliz de haber ganado, sabiendo que el último zuliano había sido CarGo. Es una estrella que seguí desde pequeño”, expresó Abreu.

Historial de campeones del Festival del Jonrón Pepsi (2000–2025)

2000 – Melvin Mora (Magallanes)

2002 – Alex Cabrera (Pastora)

2003 – Luis Raven (Tiburones)

2004 – Eliezer Alfonzo (Caribes)

2005 – Miguel Cabrera (Tigres)

2006 – Eliezer Alfonzo (Caribes)

2008 – Pablo Sandoval (Magallanes)

2009 – Bob Abreu (Leones)

2011 – Eliezer Alfonzo (Caribes) – Margarita

2011 – Luis Jiménez (Cardenales) – Caracas

2012 – Miguel Cabrera (Tigres)

2013 – Suspendido (Falla eléctrica) – Valencia

2014 – Mario Lissón (Magallanes)

2015 – Carlos González (Águilas)

2016 – Carlos González (Águilas)

2017 – Willson Contreras (Tigres)

2018 – Delmon Young (Magallanes)

2021 – William Contreras (Tigres) – Miami

2021 – William Contreras (Cardenales) – Caracas

2022 – Ronald Acuña Jr. (Tiburones)

2023 – Ronald Acuña Jr. (Tiburones)

2024 – Eugenio Suárez (Leones)

2025 – Wilyer Abreu (Águilas)