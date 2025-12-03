miércoles 3  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Presidenta de México asoma que "creo que sí voy a ir" al sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum, máxima mandataria de México, espera estar presente en Washington, junto con Donald Trump, para el sorteo del Mundial de Norteamérica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que "todo parece indicar" que asistirá al sorteo del Mundial de fútbol 2026 en Washington el próximo viernes, donde también espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

"Creo que sí voy a ir", dijo la mandataria sobre el sorteo en su habitual rueda de prensa matutina. Es "un buen momento" para mostrar junto a los demás líderes que el tratado comercial T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México, anfitriones de la Copa del Mundo, "sigue adelante", afirmó.

Lee además
Fanáticos de Curazao celebran luego de que su selección clasificara por primera vez a un Mundial de fútbol, el 18 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

¡Sorpresa de sorpresas! Curazao clasifica a su primer Mundial
Jugadores de Bolivia posan para una fotografía antes de un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas.
FÚTBOL

Conozca cómo quedaron los cruces para el repechaje rumbo al Mundial de 2026

Sheinbaum había dicho días atrás que esperaba confirmar la presencia en el evento del primer ministro canadiense Mark Carney y del propio Trump para definir su asistencia.

La presidenta mexicana añadió que sigue vigente la posibilidad de sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, pero señaló que "si fuera el caso, sería una reunión muy breve".

Gianni Infantino y Donald Trump.jpg
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El certamen deportivo ocurre en momentos de tensión entre los tres países socios en el T-MEC debido a las amenazas arancelarias de Trump. Hasta ahora, Sheinbaum ha logrado convencer al magnate republicano de no imponer un gravamen generalizado a las exportaciones mexicanas, que en un 80% tienen como destino Estados Unidos.

A cambio, su gobierno ha desplegado militares en la frontera compartida y ha multiplicado las detenciones para frenar el tráfico de drogas al país vecino.

El Mundial de 2026 será el primero en celebrarse en tres países y estrenará un formato inédito con 48 selecciones participantes.

El sorteo se realizará en la sede del prestigioso instituto cultural Kennedy Center.

Breve participación

Sheinbaum prevé asistir sólo hasta el momento inicial en el que se muestre la bola correspondiente a México, que encabezará el grupo A.

"Ya después nos vamos", dijo la mandataria izquierdista, quien no estará presente cuando se anuncie la selección contra la que México inaugurará el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Sheinbaum confirmó el martes que estará ausente en el partido inaugural, con el que el emblemático recinto de la Ciudad de México se convertirá en el único en albergar tres mundiales tras las ediciones de 1970 y 1986.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cristiano Ronaldo sí podrá jugar el Mundial 2026: FIFA decide no ampliar su sanción

Sorteo del Mundial 2026: formato, bombos y cómo se definirán los cruces

Un bicampeón mundial sumido en un torbellino de dudas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países
Vista parcial del salón del pleno, Senado estatal de Florida.
LEYES

Cinco nuevas leyes transformarán el inicio del 2026 en Florida

Sargento Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años de edad.
OBITUARIO

Despiden con honores a la sargento Terri Sweeting-Mashkow en Indian River

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Nadia Ferreira deslumbra en la alfombra roja de la gala Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse con un look lleno de elegancia.
PREMIOS

Celebran en Miami gala de la revista Hola donde se reconoce a las 100 latinas más influyentes del año