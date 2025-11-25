Guardiola asegura que regreso de Rodri está a la vuelta de la esquina

El español Pep Guardiola, del Manchester City, habla durante una conferencia de prensa, el 4 de noviembre de 2024.

LONDRES.- El entrenador del Manchester City , Pep Guardiola , anunció este lunes en rueda de prensa que el mediocentro Rodri , Balón de Oro 2024, está cerca de reincorporarse tras sufrir una nueva lesión en octubre.

"A Rodri no le queda mucho. No estoy seguro, pero no será por mucho tiempo", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo contra el Bayer Leverkusen , en la quinta jornada de la Liga de Campeones .

"Está recuperándose y estamos evaluando el momento en el que volverá. Esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté bien", añadió.

El entrenador citizen también se refirió a su incidente del sábado con un operario de cámara, al que increpó tras la derrota de sus jugadores en el feudo del Newcastle (2-1).

"Pido disculpas. Estoy abochornado y avergonzado. No me gusta, me disculpé con el cámara al momento (...) Incluso después de 1.000 partidos no soy una persona perfecta, cometí un gran error", explicó el catalán de 54 años.

Man-U sigue en aprietos

El Manchester United desaprovechó este lunes una temprana tarjeta roja del Everton y se inclinó 1-0 en su cancha, en la 12ª jornada de Premier League.

Los "Red Devils" desaprovechan así la oportunidad de alzarse hasta el Top 5 y se mantienen en 10ª posición, justo por delante del Everton, que sumó en Old Trafford la quinta victoria de su temporada.

Eso a pesar de que todo arrancó mal para los toffees, con una escena esperpéntica en el minuto 13: luego de un disparo de Bryan Mbeumo, desviado por el arquero Jordan Pickford, el centrocampista Idrissa Gueye se dirigió con vehemencia hacia su compañero en la defensa Michael Keane, a quien consideraba culpable de la acción.

Los dos compañeros tuvieron un intercambio de palabras, se empujaron e incluso pareció que Gueye golpeó a Keane... una acción que llevó al árbitro Tony Harrington a expulsar a Gueye, desatado, que tuvo que ser contenido por Pickford.

Según señaló el diario francés L'Equipe, es la primera vez desde 2008 que un jugador de Premier League fue expulsado por discutir con un compañero: Ricardo Fuller, del Stoke City, fue expulsado entonces por haber golpeado a su compañero Andy Griffin.

FUENTE: AFP