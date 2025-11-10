Manchester City humilla al Liverpool en el partido 1.000 de Guardiola

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

MANCHESTER.- El Manchester City se impuso este domingo 3-0 al Liverpool , en el gran choque de la 11ª jornada de Premier League y los Citizens son ya los primeros perseguidores del líder Arsenal.

Con goles del noruego Erling Haaland (29'), del español Nico González (45+3') y del belga Jeremy Doku (63'), el City se colocó segundo con 22 puntos, a cuatro de los Gunners, que empataron el sábado 2-2 en Sunderland.

Así, el entrenador español Pep Guardiola celebró su partido 1.000 en los banquillos con su victoria número 716, unas cifras que el propio entrenador catalán definió el viernes de "locura".

"Mis jugadores me han dado un buen regalo con su nivel contra los vigentes campeones. Todos estuvieron a su máximo nivel", se alegró el técnico catalán.

"Estoy orgulloso de hacerlo (llegar a los 1.000 partidos) en Manchester, delante de mi familia, especialmente contra Liverpool. Tengo especial respeto a ese club", añadió.

El partido, que enfrentaba a los ganadores de las últimas 8 Premier Leagues (6 para el City y 2 para el Liverpool) estuvo a la altura de las expectativas desde los primeros minutos.

Los locales dominaron el encuentro desde los primeros compases y gozaron de la primera ocasión clara con un penal, señalado por falta del arquero Giorgi Mamardashvili sobre Doku.

19 goles de Haaland

Sin embargo, el georgiano, titular en la portería del Liverpool desde la lesión a finales de septiembre del brasileño Alisson Becker, adivinó el lado y detuvo el disparo de Haaland desde los once metros.

Pero el noruego rara vez falla a su cita con el gol y no tardó en corregir la anomalía (29'), ganando un balón en el área a la defensa "red" y anotando su 19º gol de la temporada entre todas las competiciones, el 14º en Premier.

Los Reds, que hace una semana pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, creyeron empatar minutos después (38'), gracias a un remate de cabeza del capitán Virgil van Dijk en un saque de esquina. Sin embargo, el tanto fue invalidado por fuera de juego posicional del lateral escocés Andy Robertson, situado delante del arquero Gianluigi Donnarumma en la acción.

Así, del 1-1, el marcador pasó... al 2-0; en el tiempo añadido de la primera mitad, el español Nico disparó desde la frontal del área, doblando la ventaja antes del paso por los vestuarios.

"Sufrimos mucho en la primera mitad. Es obvio que fueron mejores que nosotros", reconoció el entrenador neerlandés del Liverpool, Arne Slot. "Necesitamos mejorar, pero no hacía falta este partido para saberlo".

En la segunda mitad se mantuvo el guion de dominio local en el Etihad Stadium y Doku marcó el golazo de la jornada, una rosca envenenada desde fuera del área (63').

FUENTE: AFP