lunes 10  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Manchester City humilla al Liverpool en el partido 1.000 de Guardiola

Con goles del noruego Erling Haaland (29'), del español Nico González (45+3') y del belga Jeremy Doku (63'), el City se colocó segundo con 22 puntos

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANCHESTER.- El Manchester City se impuso este domingo 3-0 al Liverpool, en el gran choque de la 11ª jornada de Premier League y los Citizens son ya los primeros perseguidores del líder Arsenal.

Con goles del noruego Erling Haaland (29'), del español Nico González (45+3') y del belga Jeremy Doku (63'), el City se colocó segundo con 22 puntos, a cuatro de los Gunners, que empataron el sábado 2-2 en Sunderland.

Lee además
El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Joya argentina del Real Madrid queda descartada para el duelo contra el Liverpool
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
Fútbol

Entrenador del Liverpool baña de elogios a Xabi Alonso con su Real Madrid

Así, el entrenador español Pep Guardiola celebró su partido 1.000 en los banquillos con su victoria número 716, unas cifras que el propio entrenador catalán definió el viernes de "locura".

"Mis jugadores me han dado un buen regalo con su nivel contra los vigentes campeones. Todos estuvieron a su máximo nivel", se alegró el técnico catalán.

Embed

"Estoy orgulloso de hacerlo (llegar a los 1.000 partidos) en Manchester, delante de mi familia, especialmente contra Liverpool. Tengo especial respeto a ese club", añadió.

El partido, que enfrentaba a los ganadores de las últimas 8 Premier Leagues (6 para el City y 2 para el Liverpool) estuvo a la altura de las expectativas desde los primeros minutos.

Los locales dominaron el encuentro desde los primeros compases y gozaron de la primera ocasión clara con un penal, señalado por falta del arquero Giorgi Mamardashvili sobre Doku.

19 goles de Haaland

Sin embargo, el georgiano, titular en la portería del Liverpool desde la lesión a finales de septiembre del brasileño Alisson Becker, adivinó el lado y detuvo el disparo de Haaland desde los once metros.

Pero el noruego rara vez falla a su cita con el gol y no tardó en corregir la anomalía (29'), ganando un balón en el área a la defensa "red" y anotando su 19º gol de la temporada entre todas las competiciones, el 14º en Premier.

Embed

Los Reds, que hace una semana pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, creyeron empatar minutos después (38'), gracias a un remate de cabeza del capitán Virgil van Dijk en un saque de esquina. Sin embargo, el tanto fue invalidado por fuera de juego posicional del lateral escocés Andy Robertson, situado delante del arquero Gianluigi Donnarumma en la acción.

Así, del 1-1, el marcador pasó... al 2-0; en el tiempo añadido de la primera mitad, el español Nico disparó desde la frontal del área, doblando la ventaja antes del paso por los vestuarios.

"Sufrimos mucho en la primera mitad. Es obvio que fueron mejores que nosotros", reconoció el entrenador neerlandés del Liverpool, Arne Slot. "Necesitamos mejorar, pero no hacía falta este partido para saberlo".

En la segunda mitad se mantuvo el guion de dominio local en el Etihad Stadium y Doku marcó el golazo de la jornada, una rosca envenenada desde fuera del área (63').

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lionel Messi recibe la llave de la ciudad de Miami: "Me siento muy honrado por esto"

Inter Miami hace historia y avanza por primera vez en playoffs

Real Madrid empata con el Rayo, pero mantiene el liderato en LaLiga

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021