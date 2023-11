Heat endereza el rumbo en Chicago con un sólido Adebayo

El Heat suma ocho victorias en sus últimos nueve encuentros, tras iniciar la temporada 1-4. Miami atinó 17 de 35 intentos de tres a pesar de que su anotador Tyler Herro se perdió su sexto duelo consecutivo por un esguince en el tobillo derecho.

Picsart_23-11-17_16-23-16-848.jpg Jimmy Butler y Bam Adebayo celebran los puntos anotados por el Heat de Miami AP

Por cuarto duelo seguido, los Bulls llegaron a tener una amplia desventaja frente a sus seguidores. Estaban abajo 12-2 después de apenas tres minutos tras dos triples de Duncan Robinson, quien firmó 11 de sus 22 tantos en el primer período. Robinson ha sumado un triple en cada partido esta temporada.

Coby White lideró a los Bulls con un máximo de campaña de 20 puntos, incluyendo cuatro triples. Nikola Vucevic tuvo 18 y DeMar DeRozan 15.

"Marcamos la pauta en el juego pasado también, solo que dimos algo de libertades. Así que me agrada que esta vez no hicimos eso", explicó Butler, quien descansó durante todo el último cuarto. "Me encanta. Dejar que mis compañeros hagan lo suyo. Pueden tener todos los minutos y yo me quedaré sentado, me relajaré y disfrutaré del espectáculo", agregó.

Bofetón para el Heat:

Por su parte, el entrenador Erik Spolestra aseguró que no le sorprende el buen desempeño de su combinado, a pesar de los reveses en un inicio y de lo ocurrido en Chicago hace solo algunos días.

"Algunas veces tienes la oportunidad de mejorar después de derrotas complicadas", indicó Spolestra. "Todos estábamos muy decepcionados con cómo se desarrolló el último cuarto la otra noche. Sentimos que estábamos en control durante una gran parte del juego y terminamos perdiendo. Eso te puede poner los pies en la tierra".

FUENTE: Con información de AP