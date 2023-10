Heat de Miami abre su campamento con Herro en los planes

Hay Heat para rato:

"Quieres venir al campamento teniendo un equipo que sabes que será uno de los que competirá por el título y nosotros tenemos a uno de esos conjuntos en este momento", señaló el entrenador Erik Spoelstra, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Me gusta nuestro grupo. Hay mucho que te puede gustar".

Mientras tanto, Herro está feliz de todavía pertenecer a ese grupo del que habla su entrenador con tanto orgullo. No es la primera vez en la que el jugador se ha visto entre la espada y la pared en cuanto a una posible salida del Heat, pero en esta ocasión la presión parece haber alcanzado otro nivel.

Tyler Herro.jpg El jugador del Heat de Miami, Tyler Herro (derecha), sonríe mientras observa desde la banca una práctica antes del tercer juego de la final, el 6 de junio de 2023. AP Foto/Rebecca Blackwell

Era fácil asumirlo. Si Miami y Portland hubieran llegado a un acuerdo, no hay duda de que Herro hubiese estado involucrado en el pacto. No solo porque el Heat parecía dispuesto a cederlo, sino porque el resto de los equipos también encuentran mucho valor en un jugador de su estilo.

"Estos se sintieron mucho más reales que otros rumores de cambio en el pasado", admitió Herro. "Pero es parte del negocio y a este punto de mi carrera, solo quiero jugar en donde sea que me quieran, bien sea aquí o en otro lado, no me importa. No pienso que no me quieran aquí. Un gran jugador estuvo en el mercado en un punto y lo que sea que pasó, pasó".