Heat de Miami espera "tener suficiente" para seguir en Playoffs

Esa teoría está a punto de ser puesta a prueba, y será un tema en los finales del torneo de play-in de la NBA el viernes por la noche.

Los cuatro equipos (Miami y Chicago en la Conferencia Este, Nueva Orleans y Sacramento en la Conferencia Oeste) tienen serios problemas de lesiones de cara a sus enfrentamientos para decidir los octavos puestos en la clasificación de playoffs. Miami y Nueva Orleans tienen ventaja como local el viernes; Los ganadores se enfrentarán al No. 1 Boston y al No. 1 Oklahoma City, respectivamente, en la Ronda 1, a partir del domingo.

El Heat no contará con Jimmy Butler (esguince del ligamento medial colateral derecho) y Terry Rozier (cuello) para su partido contra los Bulls, cuyo guardia Alex Caruso sufrió un esguince de tobillo en la victoria del miércoles sobre Atlanta. Miami espera que el guardia Duncan Robinson, quien se ha perdido 10 de los últimos 15 juegos del equipo por una lesión en la espalda, pueda jugar.

erikspoel.jpg El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, está lejos del equipo en la actualidad, cumpliendo compromisos con la selección nacional de Estados Unidos. AP Foto/Marta Lavandier

"Haremos esto de la manera más difícil", dijo Spoelstra. “Ese tiene que ser el camino ahora mismo. Vamos a descansar, darnos un capricho, unirnos unos a otros y prepararnos para el viernes y nuevamente, abrazar estos juegos competitivos. Será competitivo frente a nuestros fanáticos locales y vamos a ofrecer un juego increíble el viernes por la noche y lo haremos de la manera más difícil. Así es el trato en este momento”.

El partido Bulls-Heat es una revancha del final del play-in del Este del año pasado, un partido que Chicago lideró por tres con 3:47 por jugar y fue superado 15-1 el resto del partido.

“Recuerdo vívidamente ese viaje en avión de regreso a casa”, dijo el guardia de los Bulls, DeMar DeRozan. “Todo el mundo estaba simplemente frustrado. Ese sentimiento apestaba. Sé que eso es algo que tengo en mente una vez que me di cuenta de que regresaríamos a Miami: no tener el mismo sentimiento”.

NO. 9 CHICAGO (39-43, 1-0) VS. EL NO. 8 MIAMI (46-36, 0-1)

Viernes, 7 p.m.

Serie de temporada: dividida, 2-2

Apariciones en play-in: 2º para Miami (2023), 2º para Chicago (2023).

En juego: El ganador juega contra la cabeza de la serie número 1, Boston, en la Ronda 1, serie que comienza el domingo. El perdedor es eliminado.

Aquí van de nuevo. Al igual que el año pasado, Chicago juega en Miami con el octavo puesto del Este en juego en un partido eliminatorio. El Heat tiene grandes problemas de lesiones con Jimmy Butler, Terry Rozier y Duncan Robinson enfermos, y los Bulls tuvieron que terminar el partido del miércoles sin Alex Caruso. Ningún equipo de los Bulls ha llegado a los playoffs con un récord perdedor en la temporada regular desde que el equipo de 1986-87 lo hizo con 40-42. Miami llegó a la final la temporada pasada después de 44 victorias en la temporada regular; Esta temporada, 46 victorias tal vez ni siquiera sean suficientes para un puesto en los playoffs.

FUENTE: AP