MIAMI-. — Llegar al torneo de play-in probablemente no era el objetivo de ningún equipo cuando abrieron los campamentos de entrenamiento en septiembre. Sin embargo, supera a la alternativa. Hay 12 equipos con puestos en los playoffs en este momento, 10 equipos cuyas temporadas terminaron y ocho equipos con una segunda oportunidad. El torneo de play-in comienza el martes, con Atlanta yendo a la casa del Heat de Miami y Minnesota visitando a Los Ángeles Lakers , y los ganadores irán a la postemporada.

“Tienes que aceptar esta nueva experiencia”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Para los viejos jefes de nuestro vestuario, cada uno de nosotros ha experimentado largas carreras en la NBA y no ha tenido esta oportunidad. Creo que ha sido genial para la liga. Qué angustioso ha sido esto, las últimas seis u ocho semanas para 16 equipos en el Oeste y el Este. Simplemente ha sido genial para la competencia y en general. Ha sido genial para la liga”.

La NBA lo agregó para aumentar la emoción del final de la temporada, dar esperanza a más equipos en los playoffs y desalentar el tanque. Dallas todavía tenía una oportunidad en el play-in hasta su partido 81 de la temporada el viernes, cuando dejó fuera a varios jugadores de la rotación y perdió. La NBA está investigando las motivaciones de los Mavericks allí y si Dallas perdió para proteger sus probabilidades de draft.

heathaslem.jpg El alero del Heat de Miami, Udonis Haslem, a la izquierda, con el centro Bam Adebayo, a la derecha, mientras le presentan una mecedora durante una ceremonia antes de un partido de baloncesto de la NBA contra el Orlando Magic, el domingo 9 de abril de 2023 en Miami. AP/Lynne Sladky

El Heat fue el sembrado No. 1 en el Este la temporada pasada y ahora necesita el play-in solo para volver a los playoffs. Pero también están jugando quizás su mejor baloncesto de la temporada, al igual que los Lakers, que obtuvieron el mejor récord del Oeste 16-7 después del receso del Juego de Estrellas.

“Nos colocamos en una posición en la que podemos seguir adelante”, dijo la estrella de los Lakers, LeBron James. “Eso es todo lo que podíamos pedir, ponernos en condiciones de poder seguir adelante. Obviamente tuvimos un comienzo muy, muy lento, comenzando 2-10... para saber dónde estamos hoy, podemos estar felices por eso, pero no satisfechos".

Ningún equipo que haya utilizado el torneo de play-in: Portland en 2020 en la burbuja con un formato ligeramente diferente; Boston, Washington, los Lakers y Memphis en 2021; Brooklyn, Atlanta, Minnesota y Nueva Orleans el año pasado: para llegar a los playoffs reales, alguna vez ganó una serie de primera ronda.

Pero aún brinda esperanza, y tal vez un estímulo para aquellos que sobreviven y avanzan.

“Estamos deseando que llegue”, dijo Spoelstra. “A nuestros muchachos les encanta la competencia. Y esto tiene mucho en juego. Y ahí es, en última instancia, donde te descubres a ti mismo: cuando hay algo en juego, cuando hay consecuencias”.

FORMATO

Incluso en el año 3 de este formato, todavía puede ser confuso. Así es como funciona:

— El No. 7 juega contra el No. 8. El ganador entra y obtiene el sembrado No. 7 para los playoffs. El perdedor tiene una segunda oportunidad.

— El No. 9 juega contra el No. 10. La temporada del perdedor ha terminado. El ganador pasa a enfrentarse al perdedor del juego 7 contra 8.

https://twitter.com/NBA/status/1645202737473232901 THE BRACKET IS SET pic.twitter.com/j7Dn0yxXyy — NBA (@NBA) April 9, 2023

— Los equipos restantes (el perdedor 7-8 y el ganador 9-10) juegan en el sembrado más alto, y el ganador obtiene el sembrado No. 8. La temporada del perdedor termina.

— Los seis juegos tienen un equipo que se clasifica para los playoffs, o es eliminado, o ambos.

ENCUENTROS CONFERENCIA DEL ESTE

NO. 8 ATLANTA (41-41) EN EL NÚM. 7 MIAMI (44-38)

Martes, 19:30, TNT

Serie de la temporada: Miami, 3-1

Apariciones previas en play-in: Hawks tuvo marca de 2-0 para convertirse en el sembrado No. 8 en 2022; Heat están en play-in por primera vez.

En juego: el ganador juega contra Boston en el Juego 1 el sábado; el perdedor juega el juego de eliminación el viernes.

Perspectiva: Los cuatro juegos terminaron relativamente cerca (Heat por 8, Hawks por 8, Heat por 8, Heat por 2). ... Jimmy Butler de Miami promedió 25 puntos y Bam Adebayo promedió 24.5 en la serie de la temporada. ... Trae Young promedió 19.8 puntos para los Hawks contra el Heat, pero se limitó al 36% en tiros y al 21% desde el rango de 3 puntos. ... Hawks con el objetivo de convertirse en el primer equipo en la era del play-in en ganar tres juegos después de ir 2-0 el año pasado.

Factor X: Caleb Martin de Miami disparó 64% contra los Hawks, promediando 15.8 puntos y acertando 8 de 11 en triples.

NO. 10 CHICAGO (40-42) EN EL NO. 9 TORONTO (41-41)

Miércoles, 7 p. m., ESPN

Serie de temporada: Toronto, 2-1

Apariciones previas en play-in: Ambos equipos están en play-in por primera vez.

En juego: el ganador juega el juego de eliminación el viernes; el perdedor es eliminado.

Perspectiva: Los equipos locales terminaron 3-0 en la serie de la temporada. ... Zach LaVine promedió 23,5 puntos frente a los Raptors esta temporada, mientras que Fred VanVleet promedió 20 puntos frente a los Bulls. ... Toronto nunca lideró por más de 10 puntos en ninguno de los tres juegos contra Chicago esta temporada.

Factor X: DeMar DeRozan de Chicago ha jugado en Toronto siete veces desde que dejó a los Raptors, por lo que ha lidiado con las emociones antes, aunque nunca en un juego de eliminación en el antiguo edificio de su casa.

CONFERENCIA DEL OESTE

NO. 8 MINNESOTA (42-40) EN EL NO. 7 LAKERS DE LOS ÁNGELES (43-39)

Martes, 22:00, TNT

Serie de la temporada: Minnesota, 2-1

Apariciones previas en play-in: Timberwolves tuvo marca de 1-0 para convertirse en el sembrado No. 7 en 2022; Los Lakers terminaron 1-0 para convertirse en el sembrado No. 7 en 2021.

En juego: el ganador juega contra Memphis en el Juego 1 el domingo; el perdedor juega el juego de eliminación el viernes.

Perspectiva: Anthony Davis jugó contra Minnesota dos veces, anotó exactamente 38 puntos en ambos juegos: los Lakers ganaron uno de ellos, los Wolves ganaron el otro. ... LeBron James promedió 23 puntos en dos partidos contra Minnesota, encestando solo un 39,5%. ... Anthony Edwards anotó 29 puntos en la victoria de Minnesota sobre los Lakers en octubre, luego se limitó a 30 puntos combinados en dos encuentros de marzo entre los clubes.

Factor X: la disputa que involucró a Rudy Gobert y Kyle Anderson el domingo empodera a los Timberwolves o los fractura.

NO. 10 CIUDAD DE OKLAHOMA (40-42) EN EL NO. 9 NUEVA ORLEÁNS (42-40)

Miércoles, 21:30 horas, ESPN

Serie de temporada: Nueva Orleans, 3-1

Apariciones previas en play-in: Pelicans tuvo marca de 2-0 para convertirse en el sembrado No. 8 en 2022; Thunder está en play-in por primera vez.

En juego: el ganador juega el juego de eliminación el viernes; el perdedor es eliminado.

Perspectiva: las tres victorias de New Orleans sobre el Thunder fueron por tres, tres y cuatro puntos, pero los Pelicans mantuvieron una ventaja de 21, 20 y 13 puntos en esos juegos. ... Brandon Ingram de New Orleans jugó en solo uno de los cuatro juegos, anotando 34 puntos en esa salida. ... Shai Gilgeous-Alexander promedió 33.5 puntos contra los Pelicans esta temporada, con juegos altos de 44 y 35.

Factor X: Thunder no tiene nada que perder excepto las probabilidades de lotería. Los pelícanos estuvieron en este lugar exacto el año pasado y saben lo que se necesita.

FUENTE: AP