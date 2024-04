Heat de Miami recibe la peor noticia del momento

No se tomará una determinación final hasta después de que se lea la resonancia magnética a última hora de la tarde, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni Butler ni el Heat habían revelado detalles específicos públicamente.

Incluso si se le diagnostica un esguince, lo más probable es que Butler se pierda varias semanas, como mínimo. Esto sólo se suma a los principales problemas de lesiones de Miami, con el armador Terry Rozier fuera por una distensión en el cuello y el escolta Duncan Robinson molesto por una lesión en la espalda. Robinson recibió autorización para jugar el miércoles, pero no apareció en la derrota de Miami por 105-104 ante Filadelfia.

Butler se lastimó al final del primer cuarto de ese juego contra los 76ers cuando intentó engañar a Kelly Oubre Jr. en una canasta. Su rodilla se dobló y cayó al suelo. Oubre pareció aterrizar en la estrella del Heat, quien llevó a la franquicia a las Finales de la NBA la temporada pasada.

"Me caí, él aterrizó y mi rodilla simplemente no estaba bien, supongo", dijo Butler el miércoles por la noche. "No lo sé. No es una buena sensación, te lo puedo asegurar".

Butler anotó el tiro libre, exhaló y falló el segundo. Permaneció en el juego y anotó 19 puntos, pero el Heat desperdició lo que era una ventaja de 14 puntos y ahora se enfrentará a Chicago en un partido en el que se puede ganar o no el viernes. El ganador obtiene el puesto número 8 y un enfrentamiento de primera ronda con los Boston Celtics, primeros cabezas de serie, en una serie que comienza el domingo.

"Sólo necesitamos conseguir uno y luego nos preocuparemos por el siguiente", dijo Butler.

heatmiamibutler.jpg El alero del Miami Heat, Jimmy Butler (22), va a la canasta pasando a la defensa de los Brooklyn Nets AP/Mary Altaffer

El agente de Butler, Bernie Lee, dijo a Sirius XM NBA el jueves que aún no se había determinado la gravedad de la lesión porque aún no se había realizado la resonancia magnética. El Heat aterrizó en Miami alrededor de las 2 a.m. del jueves después del partido en Filadelfia.

"Sentí que no podía hacer demasiado, lo cual apesta por el momento del juego y todo eso", dijo Butler después del juego. “Espero estar bien. Espero despertarme mañana y todavía poder quedarme y moverme. En este momento, no puedo quedarme, ese es el caso”.

Ya sea que Butler juegue o no, los Bulls esperan pasar momentos difíciles contra el Heat.

“Como Jimmy está en Miami, tienen una cultura”, dijo el guardia de Chicago, Ayo Dosunmu. “Quienquiera que ocupe su lugar, sé que no aportará todo lo que él hace. Es un All-Star, un gran jugador en esta liga, pero Miami es uno de los equipos cuando juegas contra ellos, sabes qué esperar. Juegan duro. Juegan físico. No se dan por vencidos. Siempre siguen viniendo, siguen aportando energía”.

Butler, ex Bull and Sixer, anotó 20,8 puntos en 60 partidos para el Heat. Butler, de 34 años, dijo que permaneció en el juego porque pensó que “la adrenalina regresaría” y se sentiría lo suficientemente saludable como para jugar a su nivel habitual.

Butler acertó 5 de 18 tiros de campo en general, pero anotó sólo dos puntos en el último cuarto, cuando el Heat colapsó en el cuarto.

"Simplemente no fue el caso", dijo. “No pude hacer nada en ninguno de los lados del balón. Creo que en realidad nos lastimé más de lo que nos ayudé”.

FUENTE: AP