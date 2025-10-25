sábado 25  de  octubre 2025
Lewis Hamilton reflexiona sobre la muerte, el duelo y la empatía previo al GP de México 2025

Además de ser uno de los pilotos más legendarios del automovilismo, Hamilton también se ha convertido en portavoz de un sinnúmero de temas sensibles

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello.

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello. 

AFP / Federico SCOPPA
Por Karla Roca

Tener el respaldo de una plataforma tan masiva como la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, y eso es algo que sabe muy bien el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, pues en más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre temas relacionados con la salud mental.

Como era de esperarse, tras la reciente muerte de su compañero de cuatro patas, Roscoe Hamilton, el piloto de Ferrari ha aprovechado para hablar de temas sensibles como lo es la pérdida de un ser querido y el duelo que viene posteriormente.

Reconoce y agradece la calidez de sus fanáticos

Durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa en el país azteca, el piloto inglés fue informado sobre la ofrenda que la organización del México GP había hecho en honor a su perro, una situación que lo hizo reflexionar sobre lo que está viviendo al ser una figura pública.

Hamilton mencionó que tras la pérdida de Roscoe, de alguna manera tuvo la oportunidad de conectar de una manera más profunda con la gente, pues el duelo es un sentimiento universal que desafortunadamente todos vivimos en algún punto de la vida.

“Es encantador. Ha sido una experiencia realmente interesante… para mí ha sido alentador ver esto en un momento en el mundo donde la situación puede ser muy sombría y hay una gran división. Es fantástico ver que hay mucha gente de buen corazón que se preocupa, siempre será una parte importante de mi vida”, compartió Hamilton, quien está en su primera temporada con la reconocida escudería italiana Ferrari.

Respecto a la importancia de los perros en la vida de los seres humanos, el experimentado piloto de la F1 aseguró que se trata de seres únicos que son capaces de enseñar lo que es el amor incondicional, uno que “no es posible encontrar en ninguna parte”, según sus propias declaraciones.

Finalmente y tras una pregunta tan emocional, Hamilton reveló que hasta el momento las pertenencias de su bulldog continúan en su casa, y que ya forman parte de la decoración que todos los días le recuerdan lo que es el amor verdadero.

