Pato O'Ward celebra sus raíces con una declaración de estilo en el México GP

El piloto mexicano Pato O'Ward en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, el 16 de octubre de 2025.

Como ya es costumbre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, los "rookies" salieron a rodar este viernes durante la primera sesión de prácticas libres; sin embargo, la afición local esperaba por el único mexicano que este año correría en casa en una sesión oficial de Gran Premio: Patrico O’Ward .

El piloto regiomontano actualmente forma parte de Arrow McLaren en IndyCar Series y además se desempeña como piloto de reserva de McLaren en la Formula 1, máxima categoría del automovilismo.

Pato O’Ward hace su llegada triunfal

A su llegada al Paddock del México GP, O’Ward sorprendió a más de uno debido a la chaqueta que estaba usando, misma que fue elaborada por el legendario Manuel Cuevas, diseñador mexicano que ha vestido a figuras como Elvis Presley, Dolly Parton y Lady Gaga.

En el diseño hecho a la medida y firmado por Cuevas se observan detalles que hacen honor a la rica cultura mexicana. Al frente destacan ramilletes de buganvilias en color rosa, mientras que en la parte baja aparecen bordados algunos cactus.

En las mangas se encuentra también una calavera bordada, además de algunas cartas y una muñeca con un tocado en la cabeza. La parte de la espalda incluye el símbolo patriótico por excelencia: un águila real parada sobre un nopal, rodeada de una franja con los colores de la bandera mexicana. Más abajo, dos banderas a cuadros cierran con broche de oro este diseño hecho a la medida para el piloto de Indy.

Según una entrevista hecha por Vogue, el mexicano quedó encantado con este proyecto de Manuel Cuevas, asegurando que era una pieza muy especial: “Es increíble, es especial, puedes verme a una milla de distancia con estas flores. Me encanta”, señaló el piloto azteca.

A pesar de su popularidad entre los fanáticos del automovilismo, especialmente en su país, y de los buenos resultados obtenidos en IndyCar, hasta el momento O’Ward no ha podido obtener un asiento titular en el Gran Circo, por lo que se especula que probablemente el joven mexicano se mantenga en la categoría en la que se ha desarrollado hasta ahora.