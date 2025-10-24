sábado 25  de  octubre 2025
MOTORES

Pato O'Ward celebra sus raíces con una declaración de estilo en el México GP

El piloto reserva de McLaren fue convocado este viernes para conducir el MCL39 de Lando Norris durante la primera sesión de prácticas libres del GP de México

El piloto mexicano Pato OWard en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, el 16 de octubre de 2025.

El piloto mexicano Pato O'Ward en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, el 16 de octubre de 2025.

CLIVE MASON / GETTY IMAGES vía AFP
Por Karla Roca

Como ya es costumbre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, los "rookies" salieron a rodar este viernes durante la primera sesión de prácticas libres; sin embargo, la afición local esperaba por el único mexicano que este año correría en casa en una sesión oficial de Gran Premio: Patrico O’Ward.

El piloto regiomontano actualmente forma parte de Arrow McLaren en IndyCar Series y además se desempeña como piloto de reserva de McLaren en la Formula 1, máxima categoría del automovilismo.

Lee además
El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025. 
Fórmula 1

Piastri asegura que en McLaren no hay favoritismo por Lando Norris
Esta foto muestra el circuito iluminado para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el Circuito Urbano de Marina Bay, mientras un rayo (izq.) ilumina el cielo de Singapur el 1 de octubre de 2025.
Fórmula 1

Apple se convierte en el nuevo socio exclusivo de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos desde 2026

Pato O’Ward hace su llegada triunfal

A su llegada al Paddock del México GP, O’Ward sorprendió a más de uno debido a la chaqueta que estaba usando, misma que fue elaborada por el legendario Manuel Cuevas, diseñador mexicano que ha vestido a figuras como Elvis Presley, Dolly Parton y Lady Gaga.

En el diseño hecho a la medida y firmado por Cuevas se observan detalles que hacen honor a la rica cultura mexicana. Al frente destacan ramilletes de buganvilias en color rosa, mientras que en la parte baja aparecen bordados algunos cactus.

En las mangas se encuentra también una calavera bordada, además de algunas cartas y una muñeca con un tocado en la cabeza. La parte de la espalda incluye el símbolo patriótico por excelencia: un águila real parada sobre un nopal, rodeada de una franja con los colores de la bandera mexicana. Más abajo, dos banderas a cuadros cierran con broche de oro este diseño hecho a la medida para el piloto de Indy.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por PatoTV (@pato_tv_)

Según una entrevista hecha por Vogue, el mexicano quedó encantado con este proyecto de Manuel Cuevas, asegurando que era una pieza muy especial: “Es increíble, es especial, puedes verme a una milla de distancia con estas flores. Me encanta”, señaló el piloto azteca.

A pesar de su popularidad entre los fanáticos del automovilismo, especialmente en su país, y de los buenos resultados obtenidos en IndyCar, hasta el momento O’Ward no ha podido obtener un asiento titular en el Gran Circo, por lo que se especula que probablemente el joven mexicano se mantenga en la categoría en la que se ha desarrollado hasta ahora.

Temas
Te puede interesar

México GP 2025 anuncia las medidas que tomarán para priorizar la sostenibilidad

Yuki Tsunoda rendirá homenaje a Honda en el Gran Premio de México 2025

En McLaren temen que la historia Lando Norris - Piastri repita la de Alonso - Hamilton

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro

Por DANIEL CASTROPÉ
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Foto distribuida por la Presidencia de Colombia que muestra a  Gustavo Petro, dirigiéndose a una manifestación pro-palestina con un megáfono en la mano frente a la sede de la ONU en Nueva York, llamando a militares de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. 26 de septiembre de 2025.
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE