Las dificultades que enfrentan los pilotos al correr el Gran Premio de México

Aunque es una de las carreras más esperadas del calendario debido a su ambiente, el México GP representa un verdadero reto para los volantes y equipos

El piloto australiano Oscar Piastri, de McLaren, conduce en las pruebas clasificatorias previas al Gran Premio de Miami, el 2 de mayo de 2025.

AFP
Por Karla Roca

La Fórmula 1 es una disciplina que pone a prueba a los deportistas de élite mundial; sin embargo, cuando hablamos de circuitos, siempre hay unos más desafiantes que otros, como es el caso del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si bien los pilotos siempre han mencionado la calidez de la fanaticada, también han reconocido que el trazado mexicano es uno de los más complicados del calendario debido a una importante razón: la altitud de la Ciudad de México.

Un desafío de ingeniería y resistencia

Actualmente el Autódromo Hermanos Rodríguez es el trazado con mayor altitud al que se enfrentan los pilotos, encontrándose a 2,240 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca una menor densidad en el aire, afectando directamente el rendimiento aerodinámico de los monoplazas.

Esta situación se va a traducir en inestabilidad general en el auto, además de menos agarre tanto en las curvas rápidas como en las frenadas. Por si fuera poco, el DRS también se verá comprometido, pues debido a que el alerón trasero no genera la suficiente resistencia en las rectas, su potencia será mucho menor de lo esperado.

Como si no fuera suficiente el tema de la altitud, los ingenieros tienen que enfrentarse también a las altas temperaturas que azotan a la capital mexicana, pues en un día caluroso, el asfalto puede llegar hasta los 140 °F, lo que sin duda afectará directamente al monoplaza.

Debido a que el aire de la Ciudad de México es mucho más fino que en otras partes del mundo, el enfriamiento ‘natural’ de unidades de potencia, frenos, neumáticos y demás también se vuelve complicado.

Por supuesto, los pilotos también se ven afectados debido a las condiciones únicas del Hermanos Rodríguez, pues al recibir menos oxígeno, se agotan mucho más rápido, además de que su ritmo cardíaco aumenta.

A pesar de lo retadora que puede parecer la carrera en la nación norteamericana, en más de una ocasión los protagonistas de este deporte han mencionado al Gran Premio de México como una de sus paradas favoritas del calendario, pues los fanáticos, la cultura y la comida son únicos en su tipo.

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

